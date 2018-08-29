В Свободном торжественно открыли обновленный сквер

Фото: alekseevsk.ru

28 августа в Свободном состоялось торжественное открытие обновленного сквера. Он располагается в микрорайоне Суражевка.

Последний этап реконструкции сквера начался в августе, и сейчас он полностью завершен. В ходе работ была уложена новая брусчатка, заменены асфальт и бордюры, обустроены клумбы, сообщает «Алексеевский городской сайт».

«Этот сквер очень важен, ведь город Свободный берет свое начало именно с микрорайона Суражевка – с 1899 года. Он долгое время находился в запущенном состоянии, но за несколько месяцев силами неравнодушных жителей, предпринимателей и благодаря помощи администрации обновили и украсили его», – сказал на открытии председатель Свободненского городского Совета народных депутатов Валентин Крук.

После официальной части настоятель Свято-Никольского храма отец Валерий провел церемонию освящения сквера. В частности, была освящена установленная здесь стела с ликом Пресвятой Богородицы.