Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:57 0

Облачно, понижение температуры: прогноз погоды в Амурской области на 29 августа

Облачно, понижение температуры: прогноз погоды в Амурской области на 29 августа
Фото: urixblog.com

29 августа в Амурской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Дует северный, северо-восточный ветер со скоростью 2-7, при грозе до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит 20...25 градусов, на севере в дожде – около 15.

В Благовещенске ожидается слабый дождь. Ветер дует с севера, его скорость – 6-11 метров в секунду. Воздух прогреется до 22...24 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 209

#погода


Общество

Дожди с прояснением: прогноз погоды в Амурской области на 29 августа
Общество

По области дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 28 августа
Общество 1

Дожди от слабых до умеренных: прогноз погоды на 28 августа
Общество

Переменно облачно, местами грозы: прогноз погоды в Амурской области на 27 августа
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь