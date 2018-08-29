Облачно, понижение температуры: прогноз погоды в Амурской области на 29 августа

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29 августа в Амурской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Дует северный, северо-восточный ветер со скоростью 2-7, при грозе до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит 20...25 градусов, на севере в дожде – около 15.

В Благовещенске ожидается слабый дождь. Ветер дует с севера, его скорость – 6-11 метров в секунду. Воздух прогреется до 22...24 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова