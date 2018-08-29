Выявлены нарушения на предприятиях, работающих в Благовещенске с опасными отходами

Фото: onf.ru

Активисты ОНФ совместно с представителями Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры проверили предприятия Благовещенска, занимающиеся утилизацией и обезвреживанием отходов I и II классов опасности. Мероприятие прошло в рамках всероссийского мониторинга ОНФ, направленного на учет наличия раздельного сбора опасных отходов, а также инфраструктуры их переработки.

«В Амурской области сегодня действуют около 50 предприятий, имеющих лицензию на сбор, транспортировку, утилизацию, обезвреживание опасных отходов производства и потребления. В ходе мониторинга мы знакомимся с организацией их работы, изучаем соответствие деятельности российскому законодательству и положениям нового "майского указа" главы государства, согласно которому необходимо обеспечить создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Конечным результатом нашего исследования должно стать формирование актуальной и объективной информационной базы по этим объектам», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Амурской области Роман Вальченко.

В рамках проведенного в Благовещенске рейда общественники и сотрудники контролирующих и надзорных органов побывали в двух организациях – и в обоих выявили нарушения. Выяснилось, что одна из компаний с действующей лицензией на оказание услуг по утилизации опасных бытовых отходов такой работой не занималась ни дня. Представители фирмы рассказали, что в 1990-х годах какое-то время закупали технические масла для использования в производстве строительных материалов, от чего уже давно отказались, а пришедшие в негодность аккумуляторы и ртутьсодержащие лампы сдают организациям-переработчикам.

На другом объекте проверяющие отметили отсутствие площадки для хранения опасных отходов. Ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные лампы, утратившие потребительские свойства и приготовленные для дальнейшей перевозки на утилизацию в Хабаровск, находились непосредственно в помещении офиса. Данный факт, по мнению участников рейда, говорит о несоблюдении работниками предприятия требований санитарно-эпидемиологического законодательства при накоплении отходов, сообщается на сайте ОНФ.

По выявленным нарушениям органами прокуратуры проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будут приняты соответствующие меры реагирования.

Как отмечается, активисты ОНФ намерены продолжить взаимодействие с заинтересованными структурами в рамках изучения ситуации на объектах раздельного накопления, сбора и утилизации опасных отходов в регионе. Выявленные проблемы общественники планируют систематизировать и на их основе разработать рекомендации областным властям по совершенствованию системы обращения с отходами и раздельного сбора мусора.