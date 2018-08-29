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29августа
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сегодня, 08:33 0

Пропал работник стройки Амурского ГПЗ

Пропал работник стройки Амурского ГПЗ
Фото: gzt-sv.ru

Полиция города Свободный объявила в розыск Виктора Головина. Мужчина работает сварщиком на стройке Амурского газоперерабатывающего завода. 17 августа он ушел с территории ГПЗ в спецодежде и до настоящего времени не вернулся.

Виктору Петровичу – 32 года. Приметы мужчины: на вид 30-35 лет, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, стрижка короткая. На момент ухода Виктор Головин был одет в специальный рабочий костюм сварщика серого цвета с красными вставками, сообщает Gzt-sv.ru.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить в ОВД по адресу: улица 40-летия Октября, 74, кабинет 12. Или по телефонам: 02, 5-57-01, 5-54-13, 8-962-293-78-52, 8-914-584-71-10. Конфиденциальность гарантируется.

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#происшествия #Свободный #строительство


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