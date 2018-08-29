Танки пойдут по обычным дорогам: обзор прессы

Фото: armiya.az

На Алтае нашли останки 12-летней девочки, жившей 90 тысяч лет назад; в Брянске разворачивается скандал из-за надбавок к пенсиям; Владимир Путин отдохнул в Тыве. Обзор подготовил Павел Савинкин, ведущий «Авторадио-Благовещенск».

Напишут же такое

«Российская газета» пишет, что Минобороны предлагает установить на танки и другую бронетехнику госномера и разрешить ездить по обычным дорогам. Подозреваю, что как только разрешение будет получено, многие наши граждане начнут копить именно на танк: на нем проще будет игнорировать ПДД. А еще я представляю кадры в телехрониках происшествий: один танк на перекрестке, пытаясь проскочить на желтый, врезался в другой…

Что-то фантазия у меня разыгралась всего-то после анонса материала. До подробностей дойдите сами.

Также в номере

А еще «Российская газета» пишет о… любви! Да-да! В статье под рубрикой «Сенсация» говорится о том, что между нашими предшественниками и уже современным хомо сапиенс существовали, скажем так, тесные контакты. В одной из пещер на Алтае были найдены останки 12-летней девочки, жившей 90 тысяч лет назад. И генетический анализ показал, что ее матерью была неандерталка, а отцом – уже современный вид человека.

Кстати сказать, к открытию причастен и наш Анатолий Деревянко – знаменитый на весь мир ученый, закончивший наш пединститут.

Вам статья

«Аргументы и факты». Под заголовком «Золотые» пенсионеры» прочтете о разворачивающемся в Брянске скандале из-за надбавок от 40 тысяч до 110 тысяч рублей к пенсиям бывших чиновников. Как выяснили местные СМИ, доплаты положены даже тем, кто успел схлопотать судимость.

Я что думаю: в газете написано «как выяснили». А если б не выяснили? А еще речь идет о Брянской области. А как в других? И понимая сакраментальность вопросов, перехожу к другой газете.

Полный абзац

«Моя Мадонна» выдала на-гора информацию о том, что в Чигиринской школе вырастили тыкву в 1 117 килограммов! Да шучу я: тысячу прибавил для красного словца. Но в остальном – все верно: более чем центнеровая тыквища поражает взгляд своими размерищами. Между прочим, не очень-то я и соврамши: из семян этой тыквы действительно вырастают плоды весом чуть ли не в тонну. А если подбросить еще и навозцу при посадке…

Также в номере

Постоянно затрудняюсь, какие материалы «Мадонны» называть: каждый интересен по-своему, поэтому сегодня на мой, мужской, вкус назову публикацию Анны Азановой об амурчанке, которая побывала в Саянах, где покорила пару-другую вершин и разузнала кое-какие тайны гор. Мне же материал напомнил вкусный газированный напиток из детства с названием «Саяны».

И, добавив ворчливо, что сейчас таких не делают, обращаю ваше внимание на публикацию, в которой развенчиваются мифы об изменах. Ну, тут уж вы сами.

На посошок

В завершение – «Комсомольская правда». Здесь раскрываются подробности субботне-воскресного отдыха в Тыве президента России Владимира Путина (да вы и без меня знаете, кто у нас президент). Отдыхал он в компании с министром обороны Шойгу, директором ФСБ Бортниковым, главой Тывы Шолбан Кара-оолом, другими официальными лицами. И, судя по фотографиям в газетах, – в обществе многочисленных журналистов. На фото в «Комсомолке» Владимир Владимирович и Сергей Кужугетович рассматривают мох – такое впечатление, будто видят его впервые в жизни. Ну, впрочем, возможно и так.

А самое интересное место в материале – это там, где рассказывается, что нашему президенту встретились горные козлы. Обычно пугливые животные спокойно паслись, когда к ним подошли главные лица страны.

Животные, а понимают, что Владимир Владимирович любит природу и ее обитателей, потому и не боятся.