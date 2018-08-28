Путин намерен выступить с телеобращением по поводу пенсионной реформы

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Президент России Владимир Путин планирует объявить о своей позиции по законопроекту об изменениях в пенсионной системе в формате телеобращения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будет телеобращение», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Пресс-секретарь подтвердил, что это заявление президента ожидается в среду.

По словам пресс-секретаря, президент счел необходимым изложить свой взгляд на предлагаемые изменения в пенсионную систему из-за остроты темы. «Путин сказал, что ему не нравится и, собственно, всегда такие пенсионные преобразования сопряжены с большими дискуссиями во всех странах мира», – напомнил представитель Кремля высказывания президента.

«Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая те дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения», – сказал Песков. При этом пресс-секретарь отказался назвать точное время оглашения обращения. «Ждите», – посоветовал он, добавив, что «как только президент будет готов, это состоится».

Как передает ТАСС, Путин во вторник провел совещание с членами правительства, на котором предложил обсудить изменения в пенсионную систему, предполагающие в том числе повышение возраста выхода на пенсию. Глава государства подчеркнул, что все перемены в этой сфере должны быть справедливыми и учитывать человеческое измерение. Свое мнение Путин пообещал сформулировать после того, как выслушает доводы членов правительства.

Как сообщало Амур.инфо, 19 июля предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе прошел первое чтение в Госдуме. В частности, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью.