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28августа
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Путин намерен выступить с телеобращением по поводу пенсионной реформы

Путин намерен выступить с телеобращением по поводу пенсионной реформы
Фото: tass.ru

Президент России Владимир Путин планирует объявить о своей позиции по законопроекту об изменениях в пенсионной системе в формате телеобращения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будет телеобращение», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Пресс-секретарь подтвердил, что это заявление президента ожидается в среду.

По словам пресс-секретаря, президент счел необходимым изложить свой взгляд на предлагаемые изменения в пенсионную систему из-за остроты темы. «Путин сказал, что ему не нравится и, собственно, всегда такие пенсионные преобразования сопряжены с большими дискуссиями во всех странах мира», – напомнил представитель Кремля высказывания президента.

«Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая те дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения», – сказал Песков. При этом пресс-секретарь отказался назвать точное время оглашения обращения. «Ждите», – посоветовал он, добавив, что «как только президент будет готов, это состоится».

Как передает ТАСС, Путин во вторник провел совещание с членами правительства, на котором предложил обсудить изменения в пенсионную систему, предполагающие в том числе повышение возраста выхода на пенсию. Глава государства подчеркнул, что все перемены в этой сфере должны быть справедливыми и учитывать человеческое измерение. Свое мнение Путин пообещал сформулировать после того, как выслушает доводы членов правительства.

Как сообщало Амур.инфо, 19 июля предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе прошел первое чтение в Госдуме. В частности, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью.

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#Пенсионный фонд #российская власть


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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    «Я ухожу!»

  • ay

    ay
    1 час назад

    Щаз. Что он совестливый слабак, как Ельцин?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    А чего он с обращением к своим корешам не обратился по кооперативу?

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    это был трудный год. зебра стала совсем чёрной.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    На личном примере покажет, что можно вполне лет до 80 впахивать.

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Ему написали слезливую и проникновенную речь о том, как мы все хорошо заживём, если будем послушными и терпеливыми.

    Он нам её и преподнесёт в стиле вселенской заботы.

    Готовим уши, для размещения очередной порции лапши.....лишь бы не горячей....

    С уважением

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Ну, если он предложит вариант, где возраст выхода на пенсию, все-таки, будет увеличен, хотя бы на пару-тройку лет, его просто станут массово презирать. Даже если он полностью откажется от правительственного варианта и оставит все как было при СССР, все равно, рейтинг он потерял безвозвратно. Нехер было сидеть в углу за веником.

  • икс7

    икс7
    55 минут назад

    Опять что нибудь врать нам будет, как он всегда делает?

  • vertex

    vertex
    52 минуты назад

    Ваше политическое кредо?

    Всегда!

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    40 минут назад

    AmurLandэто был трудный год. зебра стала совсем чёрной.


  • гусеница

    гусеница
    37 минут назад

    ямщикНу, если он предложит вариант, где возраст выхода на пенсию, все-таки, будет увеличен, хотя бы на пару-тройку лет, его просто станут массово презирать. Даже если он полностью откажется от правительственного варианта и оставит все как было при СССР, все равно, рейтинг он потерял безвозвратно. Нехер было сидеть в углу за веником.


    Может пообещает "скостить срок" самым смирным и услужливым на пару годков. Образец самой щедрости и великодушия.

    С уважением

  • 5amur

    5amur
    35 минут назад

    Есть у меня знакомый, командовал солдатами. Так он говорит, что если солдат не занять, то что ни будь натворят (самоволки, пьянки). Тут по тому же принципу. Если пожилых людей не занимать работой, то велика вероятность появления социальной напряжённости. А так будут до самой смерти работать, возмущаться не когда. По этой причине и ипотека для молодых придумана (для каждого возраста своя изюминка) и т.д. Ну а по большому счёту тут кризисы, нехватка денег не причём. С развитием технологий не нужно такому количеству людей работать, за них работают механизмы.

  • Myxira

    Myxira
    35 минут назад

    ямщик

    Даже если он полностью откажется от правительственного варианта и оставит все как было при СССР



    Не будет этого. Даже и слушать не буду, нет желания.

    ***а "послабления" пусть куда-нибудь... уберут...

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    34 минуты назад

    vertex

    Ваше политическое кредо?

    Всегда!



    - Ваше кредо?

    - Всегда!

    Это правильный ответ.

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    33 минуты назад

    Myxira

    ямщик

    Даже если он полностью откажется от правительственного варианта и оставит все как было при СССР



    Не будет этого. Даже и слушать не буду, нет желания.

    ***а "послабления" пусть куда-нибудь... уберут...



    Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    31 минута назад

    alex 3

    «Я ухожу!»



    Счас.

    И поставим Алекса?

    Счас.

  • full

    full
    30 минут назад

    Интрига!? Что же поведает великий и непревзойденный? Неужели снизит ПВ до тридцати лет?!

  • vertex

    vertex
    28 минут назад

    — Ваше политическое кредо?

    — Всегда!— Если хотите, вы можете уйти.

    — Тогда я, пожалуй, пойду.

    — Но учтите — у нас длинные руки!

    — Тогда я, пожалуй, останусь…

    Скажите, а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?

    — Я думаю, что торг здесь не уместен!

    Считаю вечер воспоминаний закрытым.

    Вам, предводитель, пора лечиться электричеством.

  • vertex

    vertex
    27 минут назад

    Ох, уж эти ведроботы спалившиеся)))

  • tankist btb

    tankist btb
    25 минут назад

    здесь будут сказки про высокие пенсии и ссылки на закрепление это законом. а как законы у нас исполняются все знают. пример закон от 2012 года по военным пенсионерам. НИ РАЗУ не был исполнен. а Дума его приостановила и проголосовала. тоже будет и здесь. примут закон потом его и приостановит дума состоящая из ЕР. ссылка одна денег нет итд и тп.

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