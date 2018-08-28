На стартовую площадку для «Ангары» на Восточном планируют выделить 39 миллиардов

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Во вторник дирекция космодрома обнародовала извещение о закупке у единственного поставщика работ по строительству стартового космического ракетного комплекса «Ангара» на площадке 1А. Максимальная сумма, которую готов выделить федеральный бюджет на строительство, составляет почти 38 миллиардов 750 миллионов рублей.

Деньги планируется перечислять двумя траншами: в 2019 году строители получат 6,4 миллиарда рублей, в 2021 году – 32,3 миллиарда.

Строительство должно быть завершено к 31 декабря 2022 года.

«Ангара» – семейство ракет-носителей (РН) модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырех классов – от легкого до тяжелого – в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 («Ангара 1.1») до 35 («Ангара-А7») тонн на низкой околоземной орбите (при старте с космодрома Плесецк). Головным разработчиком и производителем РН семейства «Ангара» является Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева.