Строительство Амурского ГПЗ реализовано на 19 %

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Врио губернатора Амурской области Василий Орлов принял участие в заседании общественного совета «Строительство Амурского ГПЗ». На данный момент масштабный проект реализован на 19 процентов. Только этим летом было установлено 10 единиц крупнотоннажного оборудования, также погружено 20 700 свай, залито 23 800 кубических метров бетона. Практически завершено строительство одного из 3-х вахтовых поселков. Полным ходом идет возведение водозабора, пробурены три скважины для этого объекта.

При этом все работы идут под постоянным наблюдением экологов. Специалисты контролируют состояние воздуха, почвы, воды в реках, донных отложений, ихтиофауны, осадков (снег) и растений. В период наблюдений, которые стартовали в октябре 2015 года, загрязнений окружающей среды экологи не обнаружили, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Василий Орлов рекомендовал, кроме постоянного мониторинга, проводить экологические акции с привлечением молодежи и детей. «Пусть школьники высадят экологическую тропу с редкими растениями, наблюдают за ними, анализируют их развитие. Так и они, и их семьи, и друзья наглядно убедятся в экологической безопасности грандиозной стройки, которая разворачивается по соседству», – отметил врио губернатора.

Также о ходе реализации комплексного социально-экономического плана развития Свободного рассказал исполняющий обязанности мэра Свободного Владимир Константинов.

Всего в инфраструктуру города Свободный за счет федерального бюджета с 2018 по 2020 годы будет вложено 5,433 миллиарда рублей, из них в 2018 году – 1,045 миллиарда, в 2019 году – 2,158 миллиарда, в 2020 году – 2,229 миллиарда.

Самые крупные вложения будут сделаны в строительство и реконструкцию общегородской коммунальной инфраструктуры (1,214 миллиарда рублей) и переселение граждан из аварийного жилищного фонда (почти 701 миллион рублей).

В 2018 реализуются 19 мероприятий: 5 – в сфере здравоохранения (реконструкция женской консультации, капитальный ремонт инфекционного и травматологического отделений Свободненской больницы, закупка медицинского оборудования в Свободненскую больницу и в Свободненскую городскую поликлинику); 5 – в сфере образования: пристройка на 6 групп детского сада № 5, капитальных ремонт пришкольных территорий 1, 2, 8-й школ, модернизация материально-технической базы «Амурского технологического колледжа»; реконструкция ДК железнодорожников и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса; реконструкция районной котельной, городской водопроводной сети и водопроводной сети для комплексной застройки кварталов 39 и 40, строительство канализационного коллектора, реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Строительно-монтажные работы на большинстве объектов уже ведутся.

Развивается благодаря строительству Амурского ГПЗ и территория Свободненского района – за счет увеличения налоговых поступлений в бюджет муниципального образования. Только в этом году 22 миллиона рублей район потратил на капитальный ремонт кровли и замену окон в школах. 4 миллиона – на текущее содержание клубов, столько же направили на ремонт и приобретение жилья для учителей в сельской местности. 7 миллионов – на восстановление водозаборной скважины в поселке Орлиный.

Отдельно глава района отметила благотворительную помощь компаний, реализующих масштабный проект. За счет выделяемых средств в районе в течение нескольких лет приобретались школьные автобусы, производился ремонт в школах, восстанавливаются автодороги. Плотно с подрядчиками работают и сельхозпредприятия района.

Кроме того, на заседании члены совета озвучили ряд вопросов от жителей Свободного и Свободненского района. Например, молодежь поинтересовалась, будут ли задействованы на стройке студенческие отряды и как идет трудоустройство выпускников Амурского технического колледжа.

По поводу организации студотрядов представители «Газпром переработки Благовещенск» и НИПИГАЗа отметили, что сейчас выполняются специфичные работы, требующие определенных компетенций, но на 2019 год специалисты рассмотрят возможность привлечения студентов.

Что касается трудоустройства специалистов, выпускаемых Амурским техническим колледжем, то студентов сопровождали все время обучения, анализируя успеваемость и интерес к дальнейшему профессиональному росту. В результате «Газпром» выбрал 15 молодых людей, которым было предложено продолжить обучение по целевому договору в вузах, а после ввода завода в эксплуатацию – работать там по профилю.

Интересовал общественность вопрос безопасности, в частности связанный с приездом на стройку большого количества иностранных работников. Как отметили представители НИПИГАЗа, привлеченные работники проживают и будут проживать в вахтовых поселках. В городе квартироваться будет только инженерно-технический персонал. В свою очередь представители компании озвучили необходимость усилить контроль за продажей алкоголя в вечерние и ночные часы в Свободном. Василий Орлов поручил отдельно рассмотреть тему обеспечения безопасности в Свободном на специальном совещании с правоохранительными органами.

Также Орлов поручил профильным министерствам совместно с мэрией Свободного разработать действенные меры по развитию в городе малого и среднего предпринимательства. В частности, по предоставлению земельных участков, льготного налогообложения и другого.

«В Свободном абсолютно не развита сфера услуг. И, к сожалению, за три года ситуация не изменилась, нам крайне необходимо привлечь сюда бизнес. Здесь нужны рестораны, торгово-развлекательные центры, гостиницы», – подчеркнул Василий Орлов.

На заседании обсудили и многие другие вопросы, при этом председатель общественного совета Галина Ткаченко отметила: «Когда мы создавали совет, у нас были опасения, что его работа будет формальной, на деле мы получили реальную возможность поднимать вопросы, беспокоящие людей, решать их проблемы, общаясь с представителями городских, районных и региональных властей». В ближайшее время общественный совет начнет работать и при главе Свободного.