Следователи не нашли криминала в смерти парня в Благовещенске

Фото: instagram.com/kriminal.blg

В следственном управлении СКР по Амурской области прокомментировали информацию из социальных сетей об обнаружении в Благовещенске тела молодого человека. Сведения подтвердились. В ведомстве сказали, что смерть парня не связана с криминалом. Труп находился в квартире.

Как сообщало Амур.инфо, информация об обнаружении в Благовещенске трупа появилась в соцсетях 24 августа. Тогда сообщалось, что тело нашли по адресу: улица Комсомольская, 7. Молодой человек в последний раз выходил на связь 22 августа.

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#происшествия

Александр Авдеев