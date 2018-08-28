Вакцина против гриппа для взрослых поступит в Приамурье на днях

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В Приамурье уже поступило 150 тысяч доз вакцины для детей. Препарат для взрослых, а это около 250 тысяч доз, придет в регион со дня на день. Медики рекомендуют не откладывать визит в прививочный кабинет на потом. Сентябрь – самый благоприятный период для вакцинации. Показатели заболеваемости еще не превышают норму, и достаточно времени для выработки иммунитета.

По словам заведующей отделом областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Натальи Коротаевой, вакцина для детей не содержит консерванты. Она еще более щадящая, чем для взрослого населения. Также эта вакцина применяется для иммунизации беременных женщин второго и третьего триместра беременности.

Прививать будут отечественной вакциной «Совигрипп», эффект от нее сохраняется до 10 месяцев. При вакцинации человек должен быть здоров. Среди противопоказаний – аллергия на куриный белок и обострение заболеваний.

Бесплатные прививки положены амурчанам из групп риска. Это призывники, пенсионеры, студенты, педагоги, медики, работники транспорта, ЖКХ, беременные женщины и дети с полугода до 18 лет. Прививать детей будут не только в будни.

«Мы организовали вакцинацию детей против гриппа в субботу и воскресенье. Каждые мама или папа могут привести своего ребеночка на вакцинацию. Суббота, воскресенье, до 14 часов – в свою поликлинику по месту проживания», – говорит заместитель главного врача Благовещенской городской детской клинической больницы Светлана Дударикова.

В прошлом году в Приамурье зафиксирован один из самых низких показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ на Дальнем Востоке. Вакцинация впервые охватила 46 процентов населения региона.