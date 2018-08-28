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28августа
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сегодня, 18:07 0

Амурский ОМОН будет обеспечивать безопасность на ВЭФ во Владивостоке

Амурский ОМОН будет обеспечивать безопасность на ВЭФ во Владивостоке
Фото: instagram.com/rosgvard_amurobl

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Амурской области отправились в служебную командировку. Они займутся охраной общественного порядка и обеспечением общественной безопасности в период проведения Восточного экономического форума (ВЭФ).

Перед отъездом начальник Управления Росгвардии по Амурской области полковник полиции Юрий Шишленин провел инструктаж личного состава, проверил экипировку и готовность к выезду. Он пожелал сотрудникам спецподразделения успешного выполнения поставленных задач, призвал их быть предельно внимательными, сообщается в Инстаграме ведомства.

IV Восточный экономический форум будет походить в период с 6 по 7 сентября на острове Русский во Владивостоке.

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