89 % многоквартирных домов Благовещенска уже готовы к отопительному сезону

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28 августа в Благовещенске состоялось планерное совещание под руководством мэра города Валентины Калиты. На нем с докладом о подготовке областного центра к предстоящему отопительному сезону выступил начальник управления ЖКХ города Сергей Казанцев.

По словам Сергея Александровича, на территории Благовещенска к отопительному периоду проведены текущие ремонтные работы на 13 муниципальных и 7 ведомственных котельных.

В настоящее время ведутся ремонтные работы на котельных, водозаборах, повысительных водопроводных насосных станциях, канализационных насосных станциях, тепловых насосных станциях, центральных тепловых пунктах, трансформаторных подстанциях, очистных сооружениях канализации города.

По состоянию на 27 августа проведен текущий ремонт инженерных сетей, в том числе тепловых – 199,3 километра, водопроводных – 283 километра, канализационных – 214,5 километра, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

СП «Благовещенская ТЭЦ» проведен текущий ремонт на тепломагистрали Северного района, Центрального района, участке тепломагистрали Северо-Западного района.

АО «Амурские коммунальные системы» проведен капитальный ремонт на инженерных сетях водоснабжения: в районе улиц Нагорной – Красноармейской; Пролетарской между Б. Хмельницкого – Калинина, а также в районе адресов: Нагорная, 43А; Б. Хмельницкого, 20; поселок Моховая Падь, Л-23, Л-24. Кроме того, проведен капитальный ремонт на инженерных сетях теплоснабжения по улицам: Политехническая от Горького до Амурской; Мухина – Октябрьская – Северная и в районе переулка Угловой, 8/1. Также ведутся работы по замене 2 200 метров сетей горячего водоснабжения в 408-м квартале.

В настоящее время завершается работа по реконструкции участка тепломагистрали № 4 по улице Промышленной с увеличением диаметров трубопроводов с 600 на 800 миллиметров, протяженностью 303 метра. Также завершен капитальный ремонт участка тепломагистрали № 1 по Амурской от Мухина до улицы Комсомольской, протяженностью 149 метров.

«Жилищный фонд, подлежащий подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории города Благовещенска, составляет 1 203 дома. В настоящее время подготовлено 1 073 системы отопления многоквартирных домов, что составляет 89 %», – отметил Сергей Казанцев.

Мэр Благовещенска Валентина Калита дала поручение взять на особый контроль качество и сроки поставок как твердого топлива, так и мазута, чтобы своевременно обеспечить нормативным запасом все котельные города.

Ранее Амур.инфо сообщало, что Приамурье готово к отопительному сезону на 80 %.