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28августа
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сегодня, 17:52 0

В Октябрьском районе досрочно прекращены полномочия главы Восточного сельсовета

В Октябрьском районе досрочно прекращены полномочия главы Восточного сельсовета
Фото: novostivolgograda.ru

В Амурской области досрочно прекращены полномочия главы сельсовета. Он нарушил законодательство о противодействии коррупции – заключил договоры подряда с индивидуальным предпринимателем, который является его сыном.

Прокуратура Октябрьского района провела проверку и установила, что в 2016–2017 годах глава Восточного сельсовета Октябрьского района заключил ряд договоров подряда на выполнение работ для обеспечения муниципальных нужд с индивидуальным предпринимателем, который является его сыном. В результате чего у главы сельсовета возник конфликт интересов.

То, что глава не принял меры по предотвращению или урегулированию конфликта, стало нарушением федерального закона «О противодействии коррупции» и повлекло досрочное прекращение его полномочий.

Прокурор в адрес председателя Восточного сельского Совета народных депутатов внес представление. Комиссия оставила требования прокурора без удовлетворения и отказала в прекращении полномочий главы сельсовета. Тогда прокурор обратился в суд.

Октябрьский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, возложив на Восточный сельский Совет народных депутатов обязанность принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства. В итоге полномочия главы Восточного сельсовета прекратились.

Кроме того, как сообщает прокуратура Амурской области, проведенная прокуратурой проверка выявила и другие факты нарушения законодательства. Например, при заключении договора аренды земли сельскохозяйственного назначения именно сын главы получил преференцию в виде преимущественного права аренды.

По иску прокурора Амурской области решением Арбитражного суда договор аренды признан недействительным. Индивидуального предпринимателя обязали вернуть участок муниципалитету.

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#закон


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