В Зейской больнице рассказали об успехах, связанных с переездами подразделений

«Мы уже перевели кабинет врача-дерматовенеролога, серологическую лабораторию, кабинет врача-нарколога, СПИД-лабораторию из отдельно стоящих зданий территории больничного городка (Гоголя, 5) во взрослую поликлинику (Грековский, 71). Наркологическое отделение (стационар) переведено в здание терапевтического отделения. До 20 сентября будет осуществлен перевод инфекционного отделения, административно-хозяйственных отделений, администрации, складов и гаражей на имеющиеся площади в других зданиях», – сообщил главный врач Зейской больницы Игорь Хомитов.

Решения по использованию зданий приняты не только в Зее, но и в подразделениях, расположенных в Зейском районе, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Так, в Алгачинском филиале амбулатория переехала в здание стационара; в поселке Верхнезейск неиспользуемая часть здания площадью 3 798 квадратных метров отключена от системы отопления (что позволит сэкономить порядка 5 миллионов рублей в год). В ФАПе поселка Огорон также отключили от тепла неиспользуемую часть здания площадью 415 квадратных метров.

По информации руководства больницы, перемещения избавили учреждение и от лишнего хлама: в ходе работ было вывезено 15 машин (75 тонн) мусора.

В целях безопасности в учреждении установлены шлагбаумы на главном въезде и на въезде для машины скорой медицинской помощи, на территории больничного городка (улица Гоголя, 5), на зданиях взрослой и детской поликлиник и стационара устанавливается видеонаблюдение: всего 40 видеокамер. В планах – увеличить количество наружного уличного освещения светодиодами. Ориентировочно будет установлено 20 светильников.

Правила экономии распространились и на услуги связи: учреждение отказалось от фиксированной местной связи в пользу сотовой – это сбережет еще около миллиона рублей в год.

Штатная численность учреждения приводится в соответствие с нормативами порядков оказания медицинской помощи, а также со штатными нормативами работников учреждений здравоохранения. Тем самым больница выполняет рекомендации экспертов ОНФ, которые в числе главных причин кредиторской задолженности назвали несоответствие численности персонала реальной нагрузке. С конца июня количество персонала уменьшилось в связи сокращением и увольнением по соглашению сторон на 28 человек (включая 18 из категории «прочий персонал»).

Как отмечается, Зейская больница уже активно борется с накопившимися долгами – в том числе за счет проведенных мероприятий по повышению эффективности эксплуатации зданий, отказа от неэффективных затрат, сокращения избыточного персонала. Кредиторская задолженность за два месяца сократилась на 33 миллиона рублей.

«На 20 июня кредиторка в больнице составляла 110 миллионов. Сегодня мы погасили часть задолженности, и почти 77 миллионов еще предстоит отдать. Неудивительно, что учреждение накопило такую внушительную задолженность: ведь приходилось и содержать пустые помещения, и начислять зарплату людям, для которых не было должных объемов работы, и переплачивать за множество услуг. Но, понятно, что, живя в долг, о каких-то перспективах мечтать не принято. Сейчас мы меняем всю стратегию работы. Гасим долги, избавляемся от лишних затрат, действуем согласно плану развития организации. И план этот будет реализован», – отметил Игорь Хомитов.

Ранее Амур.инфо сообщало, что инфекционное отделение Зейской больницы планировали подселить в здание отделения скорой помощи медучреждения. Против этого возражали медики скорой помощи.

В пресс-службе амурского минздрава информагентству сообщили, что от этой идеи решили отказаться. Инфекционное отделение переведут в здание, где раньше располагалось наркологическое отделение. А персонал скорой помощи потеснят сотрудниками административного корпуса больницы.