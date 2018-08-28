Белогорск готовится к единому дню голосования

Подготовка к единому дню голосования идет в Белогорске. Досрочные выборы губернатора Приамурья и дополнительные выборы депутата Государственной думы РФ состоятся 9 сентября. В этот день в Белогорске будут работать 28 избирательных участков.

Накануне в город доставлена первая партия бюллетеней в количестве 47,5 тысячи для проведения выборов губернатора области. Из них 14 тысяч предусмотрены для участков, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней. В Белогорске устройства для автоматизированного подсчета голосов избирателей установлены на 6 участках – № 210, 211, 212, 214, 215, 216. В ближайшее время ожидается доставка бюллетеней для проведения дополнительных выборов депутата Государственной думы РФ. С 4 по 6 сентября бюллетени пересчитают и подготовят к проведению голосования.

В территориальной избирательной комиссии Белогорска напомнили, что избиратели, находящиеся не по месту регистрации, смогут 9 сентября проголосовать в любом избирательном участке области – там, где они находятся. Для этого необходимо до 8 сентября подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав при этом, в каком избирательном участке он хочет проголосовать.

Заявления принимаются до 5 сентября в многофункциональном центре «Мои документы», территориальной избирательной комиссии и через единый портал «Государственные услуги». С 29 августа по 5 сентября заявление можно подать в участковую избирательную комиссию. С 6 сентября по 8 сентября до 14:00 включительно избиратель сможет подать специальное заявление только в участковую избирательную комиссию, где он включен в список избирателей (по месту регистрации).