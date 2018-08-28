Для артистов театров Благовещенска и Якутска выделят специальный авиарейс

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Специальный авиарейс выделят для того, чтобы состоялись обменные гастроли между артистами театров Благовещенска и Якутска. Якутские артисты покажут в столице Приамурья восемь спектаклей, а труппа Амурского драмтеатра – десять. Полет рейса будет выполнен только один раз

На специальном самолете артисты Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина прилетят в Благовещенск. В рамках проекта «Большие гастроли» они покажут восемь разных спектаклей с 14 по 26 сентября. Подробнее о репертуаре гастролей можно прочитать в разделе «Культпросвет».

Одновременно из Благовещенска в Якутск с гастролями отправятся актеры Амурского областного театра драмы. Одной из 10 постановок будет спектакль «Горький хлеб Албазина».

«В этом году Амурской области исполняется 160 лет, в честь этого события был поставлен серьезный спектакль "Горький хлеб Албазина", который наши артисты покажут на вашей сцене», – сказала министр культуры области Ольга Юркова на встрече с исполнительным директором театра имени Пушкина Александрой Звонковой.

В свою очередь Александра Яковлевна посоветовала всем гостям и жителям области посмотреть спектакль «Два берега одной Победы», который в 2017 году на фестивале «Театральный Олимп» одержал единогласную победу, сообщает пресс-служба областного минкульта.