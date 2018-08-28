Роналдо покупает футбольный клуб

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Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо собирается приобрести клуб «Вальядолид», выступающий в испанской Примере. Соглашение о приобретении клуба будет подписано в ближайшие две недели.

Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро. После заключения сделки Роналдо завладеет контрольным пакетом акций «Вальядолида» и станет президентом клуба. Нынешний президент Карлос Суарес будет работать в клубе в качестве генерального директора. В случае совершения сделки «Вальядолид» избавится от долга в 25 миллионов евро.

Предложения купить клуб также поступали из Китая и Латинской Америки. Их условия были лучше, но руководство «Вальядолида» заинтересовано в сделке с бразильцем.

В разные годы Роналдо выступал за «Барселону», «Интер», «Реал» и «Милан». Вместе с национальной командой он дважды становился чемпионом мира, сообщает «Советский спорт».