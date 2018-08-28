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28августа
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сегодня, 17:01 0

Из Благовещенска запускают новый чартер в китайский курортный город Санья

Из Благовещенска запускают новый чартер в китайский курортный город Санья
Фото: amurair.ru

В сентябре у амурчан появится больше вариантов для отдыха за границей. 3 сентября начинаются чартерные рейсы из Благовещенска в китайский курортный город Санья. Их станет выполнять авиакомпания «Алроса».

Программа полетов будет выполняться еженедельно по понедельникам в период с 3 сентября по 22 октября 2018 года. Пассажиров собираются перевозить на воздушных судах Boeing 737 – компоновка самолета рассчитана на 156 кресел, сообщается на сайте Благовещенского аэропорта.

Прибытие в Благовещенск из Санья, согласно расписанию, – в 09:30 по местному времени, обратный вылет из Благовещенска – в 21:40 по амурскому времени.

Билеты и туристические пакеты реализует туроператор «Жемчужная река».

Также отмечается, что 31 августа авиакомпания «Алроса» заканчивает серию полетов в период активных летних отпусков по маршруту Новосибирск – Благовещенск – Новосибирск.

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#Китай #транспорт #туризм


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