Выставка «В памяти вечно храним» откроется в Амурском краеведческом музее

Фото предоставлено пресс-службой минкультуры области

В Амурском областном краеведческом музее готовится комплексная выставка «В памяти вечно храним». Она посвящена вкладу воинов-амурцев в освобождение северо-востока Китая в годы войны с милитаристской Японией в августе-сентябре 1945 года. Открытие состоится 31 августа в 12:00.

Центральный раздел выставки – международный передвижной проект «Подвиг Николая Демина», посвященный подвигу Николая Архиповича Демина (на русском и китайском языках), совершенном им в боях при взятии Хоэрмоцзиньского узла сопротивления японских захватчиков. Действиями его разведывательной группы были добыты особо ценные сведения о противнике, уничтожены огневые точки и узел энергоснабжения, что в итоге привело к капитуляции японского гарнизона.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм» старшина Николай Дёмин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Международный передвижной проект «Подвиг Николая Демина» подготовлен в целях реализации Соглашения о сотрудничестве, заключенного между министерством культуры и национальной политики Амурской области и правительством города Суньу (КНР), и будет передан представителям Народного правительства уезда Суньу для экспонирования в музее, посвященном взятию Хоэрмоцзиньского узла сопротивления, расположенном на горе Шеньшань, и Музее памяти жертв японского милитаризма уезда Суньу.

Один из разделов выставки – графические рисунки из фондов музея, написанные в 1945 году художником-фронтовиком, скульптором, участником войны с Японией Борисом Трофимовичем Горлачем (1917-2009). В работах автор запечатлел реальные военные события на территории Маньчжурии, свидетелем и непосредственным участником которых он был.

Отдельный экспозиционный комплекс посвящен Сергею Михайловичу Орлову, организатору и руководителю проекта «Историческая память в Приамурье» (1955-2017), благодаря которому в Амурской области удалось перезахоронить останки многих советских воинов, погибших в августе-сентябре 1945 года, восстановить о них сведения. Часть материала для экспонирования на выставке (фотографии, документы, награды, личные вещи) переданы сыном Сергея Михайловича – Андреем Орловым.