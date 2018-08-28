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28августа
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сегодня, 16:30 0

ФАС признала маленькую женскую грудь физическим недостатком

ФАС признала маленькую женскую грудь физическим недостатком
Фото: FB.ru

Экспертная служба Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Архангельской области сообщило о неуместном использовании образа женщины с измерительной лентой в рекламе местного застройщика. Маленькую женскую грудь назвали физическим недостатком.

Отмечается, что в ФАС поступила жалоба на билборд, на котором женщина измеряет сантиметровой лентой свою грудь. Подпись к рекламному щиту гласила: «У нас маленькие цены и много комплексов». На другой рекламе этого застройщика женщина стояла спиной со снятой рубашкой с подписью: «Дешевле, чем снять!».

Жалующиеся люди посчитали, что такая реклама оскорбляет женщин. Эксперты ФАС согласились с жалобой, отметив, что реклама указывает на «физические недостатки у женщин (маленькая грудь)», сообщает «Газета.ру».

«Русская служба Би-би-си», первой обратившая внимание на решение управления ФАС, обратилась в ведомство с просьбой пояснить критерии экспертного заключения, однако оперативного комментария получить не удалось. Юрлицу, разместившему рекламу, грозит штраф до 500 тысяч рублей.

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#жизнь #происшествия #юмор


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