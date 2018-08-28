В Амурской области лечат рак в соответствии с мировыми стандартами

Амурский онкологический диспансер оснастили высокотехнологичным оборудованием. Теперь в медучреждении делают те же операции, на которые раньше пациенты ездили в другие регионы. Кроме того, пройти курс химиотерапии теперь можно не только в Благовещенске, но и в некоторых районах области.

Распознать злокачественную опухоль раньше, чем она даст знать о себе сама, – одно из главных условий в лечении онкологии, говорят медики. В случае раннего обнаружения болезни увеличиваются шансы победить ее и сократить количество рецидивов. Онкодиспансер оснастили техникой, соответствующей мировым стандартам. Теперь медики проводят диагностику, используя радиоактивные метки. Методика направлена на поиск метастазов.

«Методика весьма чувствительна, позволяет в ряде случаев определять заболевание намного раньше, чем дают рентгенологические методы и чем это проявляется клинически. Осваиваются новые методы, которые позволят нашим хирургам выполнять менее травматичные операции, в основном на молочной железе, органосохраняющие операции», – объясняет заведующий лабораторией радионуклидной диагностики областного онкологического диспансера Игорь Лукьянов.

В диспансере появились дистанционные гамма-терапевтические аппараты. Один из них – линейный ускоритель для высокотехнологичной лучевой терапии. С его помощью лечат онкозаболевания с первой по третью стадии. Аппарат оснащен так называемыми свинцовыми лепестками: они защищают от облучения здоровые ткани.

Раньше, чтобы получить помощь или подтвердить диагноз, многим амурчанам приходилось выезжать за пределы области. Эту проблему решила новая рентгенная операционная в хирургическом отделении. Здесь проводят биопсию внутренних органов и различные пункции под контролем компьютерной томографии. Онкологи провели почти 200 вмешательств. Также в диспансер поступили порт-системы.

«Это устройство, которое устанавливается в реберную или подключичную систему, позволяет пациенту осуществлять длительную химиоинфузию, – объясняет врач-рентгенхирург областного онкологического диспансера Борис Васильев. – Портсистема – это более комфортное устройство для пациентов, которое может устанавливаться на срок от шести месяцев и даже пожизненно. Помимо длительных химиоинфузий, пациенту может проводиться и внутривенная ангиография и магнитнорезонансная томография».

«Химиотерапия представляет собой одну из основных методик лечения онкологических опухолей. Проведение этой процедуры предполагает применение специальных препаратов, уничтожающих и подавляющих рост клеток раковой опухоли. Выбор химиопрепаратов и тактика химиотерапевтического лечения всегда строго индивидуальны. Схема лечения назначается после проведения высокоточного диагностического обследования, на основании следующих данных: вида, размера, места расположения опухоли, ее строения, гормонального статуса опухоли, стадии болезни, степени вовлеченности в процесс лимфоузлов. В расчет обязательно берутся и такие факторы, как общее состояние больного, сопутствующие заболевания, предшествующее лечение», – поясняет заведующая отделением химиотерапии онкодиспансера, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Амурской области Нонна Онянова.

Пока еще не все пациенты областного онкодиспансера готовы признать тот факт, что за лучшими достижениями мировой онкологической терапии не нужно ехать в западные российские клиники и, тем более, в другие страны. «Многие из тех, кто уезжает за рубеж на курс лекарственной терапии, впоследствии возвращаются к нам, поскольку люди видят – разницы нет. Протоколы лечения везде одинаковые, международные стандарты американских, европейских и российских рекомендаций, в принципе, ничем не отличаются. Кроме одного: в России человек получает лечение бесплатно, а за рубежом оплачивает по полному тарифу», – добавляет Нонна Онянова.

В районных больницах Амурской области постепенно начали открывать койки для химиотерапии. Теперь амурчанам не нужно постоянно приезжать на лечение в Благовещенск. Посетить онкодиспансер придется только в начале наблюдения. Врачи назначат схему лечения и проведут первую процедуру. Получить полный курс химиотерапии можно по месту жительства.

В текущем году химиотерапию сделают доступной в благовещенских поликлиниках № 1 и № 3. До 2020 года койки появятся в Зейской больнице и в благовещенской поликлинике № 2. «В этом году организованы по две койки дневного стационара на базе Тындинской больницы, активно работают. В Свободненской поликлинике есть койки, буквально две недели назад заработали койки в Райчихинской городской больнице, и в следующем году поэтапно идет Белогорск», – говорит главный врач Амурского областного онкодиспансера Светлана Леонтьева.

По данным на 1 августа, на учете в областном онкологическом диспансере на учете числятся примерно 17 800 амурчан. За семь месяцев с начала 2018 года впервые узнали о своей болезни почти 1 800 жителей региона.