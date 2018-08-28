Амурчанина будут судить за изнасилование 8-летней девочки

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Мужчина предстанет перед судом за изнасилование 8-летней девочки. Это преступление он совершил еще в 2012 году – между отсидками. И первый, и второй сроки заключения он получил за аналогичные преступления.

38-летний житель Амурской области, находясь в заключении, написал явку с повинной и сознался в том, что в 2012 году он изнасиловал 8-летнюю девочку, дочь своих знакомых.

Как установило следствие, в 2003 году Райчихинский городской суд признал его виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Преступник вышел на свободу в феврале 2011 года.

В июне 2012 года он вновь совершил аналогичное преступление с 8-летней девочкой. Мужчина был знаком с ее родителями, часто приходил к ним домой и неоднократно оставался с потерпевшей один на один. Девочка ничего не рассказывала родителям о произошедшем, так как была запугана обвиняемым.

В декабре 2014 года мужчина снова предстал перед судом и снова за аналогичные преступления. Амурский областной суд признал его виновным и назначил уже 20 лет заключения. И, будучи в заключении, в июне 2017 года осужденный написал явку с повинной и сознался в содеянном им в 2012 году.

Следственные органы завели уголовное дело по обвинению его в совершении преступлений предусмотренных частью 5 статьи 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и частью 5 статьи 131 УК РФ «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

Расследование завершено, обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Амурской области и направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает областное следственное управление СК РФ.