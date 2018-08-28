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28августа
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сегодня, 16:25 4

Амурчанина будут судить за изнасилование 8-летней девочки

Амурчанина будут судить за изнасилование 8-летней девочки
Фото: news.am

Мужчина предстанет перед судом за изнасилование 8-летней девочки. Это преступление он совершил еще в 2012 году – между отсидками. И первый, и второй сроки заключения он получил за аналогичные преступления.

38-летний житель Амурской области, находясь в заключении, написал явку с повинной и сознался в том, что в 2012 году он изнасиловал 8-летнюю девочку, дочь своих знакомых.

Как установило следствие, в 2003 году Райчихинский городской суд признал его виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Преступник вышел на свободу в феврале 2011 года.

В июне 2012 года он вновь совершил аналогичное преступление с 8-летней девочкой. Мужчина был знаком с ее родителями, часто приходил к ним домой и неоднократно оставался с потерпевшей один на один. Девочка ничего не рассказывала родителям о произошедшем, так как была запугана обвиняемым.

В декабре 2014 года мужчина снова предстал перед судом и снова за аналогичные преступления. Амурский областной суд признал его виновным и назначил уже 20 лет заключения. И, будучи в заключении, в июне 2017 года осужденный написал явку с повинной и сознался в содеянном им в 2012 году.

Следственные органы завели уголовное дело по обвинению его в совершении преступлений предусмотренных частью 5 статьи 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и частью 5 статьи 131 УК РФ «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

Расследование завершено, обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Амурской области и направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает областное следственное управление СК РФ.

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#криминал #суды


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Комментарии
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  • Леонид 67

    Леонид 67
    3 часа назад

    Кастрировать!!! Если можно, по самые уши... А ещё есть такие, которые утверждают, что там (на зоне), он одумается, встанет на путь истинный. И ГДЕ??? ТРИ раза (!!!) "на одни и те же грабли".

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    На полную катушку, и что бы он от туда больше не вернулся.

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Вот почему у нас если ты злостный неплательщик ЖКХ, то на баннер, а если вот такой насильник малолетних, то даже ФИО не пишут, их нужно на каждом столбу как опасность извещать народу.

  • v77

    v77
    1 час назад

    Мразь. Зачем таким в принципе давать шанс дальше жить. Просто убить мразоту.

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