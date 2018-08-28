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28августа
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сегодня, 15:55 0

Установлена причина затопления подворья в селе Марково

Установлена причина затопления подворья в селе Марково

Прокуратура Благовещенского района провела проверку по информации «В селе Марково паводок превратил подворье в болото», опубликованной на сайте Амур.инфо. Было установлено, что подтоплению огородов способствовала малая пропускная способность трубы, пролегающей в районе улицы Павленко, а также пропускная способность дамбы.

Вместе с тем администрации Благовещенского района и Марковского сельсовета не дали надлежащую оценку возможным последствиям при возникновении наводнения. Также не приняты меры по увеличению пропускной способности трубы, пролегающей в районе улицы Павленко, и дамбы – это является нарушением федерального законодательства, сообщает прокуратура Амурской области.

В связи с этим прокурор 27 августа внес представления главам Благовещенского района и Марковского сельсовета об устранении выявленных нарушений законодательства. Сейчас документы находятся на рассмотрении. Фактическое же устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Благовещенского района.

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#закон #наводнение #происшествия


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