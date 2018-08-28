Автохам: в Благовещенске сняли на видео нетерпеливого водителя

В социальных сетях появилось видео, сделанное в Благовещенске. Кадры запечатлели очередное нарушение водителем правил дорожного движения. Автомобилист проехал на красный сигнал светофора.

Инцидент произошел на перекрестке улиц 50-летия Октября и Пролетарской. Как видно на видео, водитель остановился перед «зеброй» на красный сигнал светофора, но решил не дожидаться разрешающего сигнала. Он пересек пешеходный переход и поехал направо.

Проезд на красный сигнал светофора предусматривает административный штраф в размере 1 тысячи рублей. Если же такое нарушение будет совершено повторно, размер штрафа увеличится до 5 тысяч рублей, а также водителя могут лишить прав на срок до полугода.

Видео: instagram.com/stopham_blg