Дожди с прояснением: прогноз погоды в Амурской области на 29 августа

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29 августа в Приамурье облачно с прояснениями, в большинстве районов области пройдут слабые и умеренные дожди, грозы. Ночью в отдельных районах опустится туман. Ветер подует с севера, северо-востока со скоростью 2-7, местами – до 12 метров в секунду.

Температура ночью опустится до 12...17, по северу – до 3...8 градусов. Днем будет 20...25, местами в дожде – 14...19 градусов тепла. В Благовещенске день будет облачным с прояснениями, слабый дождь. Ветер с севера разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит 15...17, днем – 22...24, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова