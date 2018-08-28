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28августа
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сегодня, 15:00 0

В поезде у пассажира украли телефон и сняли с его помощью деньги со счета

В поезде у пассажира украли телефон и сняли с его помощью деньги со счета
Фото: wuzzup.ru

Пассажир поезда, проезжавшего через Тынду, обратился в полицию. Он сообщил о том, что у него пропал мобильный телефон стоимостью около 14 тысяч рублей. Позже выяснилось, что через услугу «Мобильный банк» на телефоне сняли еще и деньги со счета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска тындинской транспортной полиции установили, что к совершению данного преступления причастен попутчик потерпевшего – 41-летний житель Биробиджана.

Воспользовавшись тем, что хозяин телефона заснул, подозреваемый забрал гаджет и спрятал его в свою сумку. Позднее он увидел, что к номеру телефона подключена услуга «Мобильный банк» и решил похитить со счета потерпевшего деньги. Мужчина успел перевести на банковскую карту своего родственника около 10 000 рублей.

Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого по месту жительства. Похищенный телефон возвращен законному владельцу, ущерб возмещен в полной мере.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело, возбужденное следователями Тындинского ЛО МВД России на транспорте, направлено в транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

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#криминал #происшествия #транспорт #Тында


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