В Приамурье возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком

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Прокуратура Шимановского района Приамурья провела проверку по факту жестокого обращения родителей с малолетним ребенком. В результате проверки было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что двое жителей Шимановска имеют на иждивении малолетнюю дочь. При этом амурчане не исполняют надлежащим образом родительские обязанности, жестоко обращаются с ребенком на протяжении длительного времени. Их жилище находится в антисанитарном состоянии, родители злоупотребляют спиртными напитками, не осуществляют за дочерью надлежащий уход, не заинтересованы в воспитании и содержании ребенка, сообщает прокуратура Амурской области. Также «в воспитании дочери применяют способы, наносящие вред физическому и психическому здоровью ребенка».

Как отмечает ведомство, уголовное дело было возбуждено 25 августа по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). В настоящее время идет расследование дела, оно находится на контроле прокурора Шимановского района.