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28августа
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Менеджер пытался уволить беременную и поплатился за это

Менеджер пытался уволить беременную и поплатился за это
Фото: Facebook.com

Американка Камейша Дентон (Kameisha Denton) опубликовала на своей странице в Facebook скриншот переписки с боссом. Он решил уволить Дентон, когда узнал, что та беременна.

Девушка работала в сети фастфуда Jersey Mike. Когда девушка узнала о беременности, она написала менеджеру о том, что ей понадобится отпуск по беременности. Девушка сообщила, что вернётся на работу через несколько дней после родов. Однако руководитель ресторана быстрого питания заявил, что сейчас не может отпустить девушку в отпуск, а также отметил, что Дентон должна была ему сообщить о своём положении, когда только устраивалась на работу. В финале ответа на просьбу об отпуске он пожелал женщине удачи. В компании девушка проработала 8 месяцев.

Камейша была поражена решением менеджера и решила обнародовать переписку. Ее публикация набрала более 500 комментариев. «Я обычно не публикую личное, как это, но это вообще законно?» – негодовала беременная девушка. Женщина сочла такое поведение работодателя дискриминирующим.

Позже руководство сети Jersey Mike уволило менеджера, который выгнал беременную. «Прежде всего, ей не нужно рассказывать ему во время любого разговора о своей беременности, она может сообщить об этом только тогда, когда посчитает нужным», – заявили юристы, представляющие торговую сеть. Также они отметили, что увольнять беременную – это вопиющее нарушение трудового законодательства. Дентон предложили вернуться на прежнюю работу, однако она отказалась. Сейчас женщина подаёт в суд на Jersey Mike, сообщает «Лента.ру».

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