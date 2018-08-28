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Благовещенец спрыгнул с козырька балкона третьего этажа с веревкой на шее

Благовещенец спрыгнул с козырька балкона третьего этажа с веревкой на шее
Фото: mainstro.ru

Вечером 27 августа в Благовещенске спасатели и пожарные пришли на помощь мужчине, который намеревался совершить суицид. Горожанин спрыгнул с карниза соседнего балкона с веревкой на шее. Ее он предварительно привязал к ограждению. Благовещенца спасли и доставили в больницу.

«Поступило сообщение о попытке суицида, – рассказал ИА "Амур.инфо" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области Денис Долинин. – Мужчина с петлей на шее находился на карнизе соседнего балкона, грозился спрыгнуть. На место прибыли пожарные, спасатели, сотрудники скорой помощи, полицейские, психолог главного управления МЧС. Около полутора часов с ним разговаривали. Поднялись в квартиру – на месте была сожительница мужчины. Другие пытались внизу поставить лестницу, чтобы его снять. Он начал кричать: "Уберите лестницу, иначе прыгну". Лестницу пришлось убрать. Приготовили брезент на случай, если мужчина прыгнет, сорвется. Может быть, успели бы его натянуть».

В дальнейшем горожанин согласился было вернуться в квартиру, но что-то не получилось. Он спрыгнул и повис на импровизированной удавке, привязанной к ограждению балкона. В квартире в это время находился один из пожарных. Он схватил прыгуна под мышку и приподнял, чтобы смягчить давление на шею. Внизу в это время быстро установили лестницу. В итоге мужчину спустили вниз, предварительно обрезав веревку на шее, и передали врачам скорой помощи. Горожанина отвезли в больницу.

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Дебил. Если решил свести счёты с жизнью - иди в лес, подальше от людей и вешайся на любом суку. Обязательно надо ёлочным шариком на балконе висеть.

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