Администрация Первомайского парка: белкам у нас голод не грозит

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска, которая рассказала, что в Первомайском парке граждане Китая пакетами собирают грибы. Она выразила опасение, что из-за этого живущие в парке белочки могут остаться без пищи.

По словам девушки, она увидела происходящее во вторник, 28 августа. Примерно в 9 часов утра в парк пришли четверо китайцев: трое мужчин и женщина. Они вырывали с корнем грибы, которые росли на деревьях, на пнях, на земле, и ушли из парка с полными пакетами. Горожанка обеспокоена тем, что белки, живущие в парке, могут остаться без корма.

В администрации Первомайского парка сообщили, что с таким явлением, как массовый вынос грибов китайцами, они еще не сталкивались.

«В любом случае, парк – это общественное место, и здесь людям не запрещено собирать грибы, – пояснили в администрации. – Иногда горожане так и поступают. Конечно, пакетами отсюда их не выносят – в парке попросту нет столько грибов. Одна женщина даже специально подсаживает на территории парка грибницы для того, чтобы потом ходить и собирать грибы. И она не возражает, если их соберут какие-нибудь другие люди».

В парке добавили, что грибная пора сейчас не самая активная. Белые, подосиновики уже почти отошли, а для опят еще рано. Конечно, если кто-то выходит из парка с очень большими пакетами или сумками, то охрана интересуется, что они несут. Но вынести грибы в таких объемах из парка невозможно – их столько не растет.

«Голод белочкам нашего парка точно не грозит, – пояснили сотрудники парка. – Горожане их постоянно подкармливают: здесь всегда можно купить орешки или принести с собой. Кроме того, для белочек мы заготавливаем на зиму желуди. В этом году урожай особенно большой. Мы собираем их и уносим на склад до зимы. Животные и сами делают запасы. Так что голодать они не будут».