Свободненские волонтеры решили объединиться после поисков девочки

Фото: www.gzt-sv.ru

«Было принято решение организоваться на более законных основаниях. То есть мы будем себя тренировать, обучать. Были такие ситуации, когда мы сталкивались со своей определенной некомпетентностью в поисковых вопросах. Чтобы в следующий раз не паниковать и быть еще более собранными, мы запланировали ряд мероприятий. Мы создадим свой штаб, у нас будет своя форма. Будем работать с органами власти. Планируем помогать городу и плотно сотрудничать со всеми структурами», – рассказала координатор поисков, горожанка Ольга Громова.

Как сообщает Gzt-sv.ru, волонтеров за их готовность помочь в поисках ребенка, пропавшего в Свободном 20 августа, поблагодарили исполняющий обязанности главы города Владимир Константинов, уполномоченный по правам ребенка в Свободном Галина Ткаченко, сотрудники полиции. Заместитель начальника по охране общественного правопорядка городского отдела полиции Денис Князев пообещал сотрудничать с волонтерами и привлекать их к поискам людей.

Свою благодарность всем, кто искал девочку, передали и родственники погибшего ребенка. «От всех родных благодарим неравнодушных к нашему горю людей, тех, кто участвовал в поисках – отряды волонтеров, предпринимателей, предоставлявших продукты добровольцам, людей, оказавших материальную помощь и моральную поддержку семье во время организации похорон. Ваша поддержка и доброе слово очень помогают нам справиться с этой огромной бедой», – сказали двоюродный брат девочки Артем и его жена Наталья.

Супруги рассказали, что старшему брату погибшей малышки помогли психологи. Мальчик повзрослел за дни, прошедшие с трагедии. 80-летний дедушка детей, Александр, до сих пор не находит себе места из-за произошедшей трагедии.