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28августа
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сегодня, 14:17 1

Свободненские волонтеры решили объединиться после поисков девочки

Свободненские волонтеры решили объединиться после поисков девочки
Фото: www.gzt-sv.ru

Свободненские волонтеры, искавшие девочку почти три дня, решили объединиться после трагедии. Добровольцы встретились и решили зарегистрировать общественную организацию, чтобы продолжать свою деятельность официально.

«Было принято решение организоваться на более законных основаниях. То есть мы будем себя тренировать, обучать. Были такие ситуации, когда мы сталкивались со своей определенной некомпетентностью в поисковых вопросах. Чтобы в следующий раз не паниковать и быть еще более собранными, мы запланировали ряд мероприятий. Мы создадим свой штаб, у нас будет своя форма. Будем работать с органами власти. Планируем помогать городу и плотно сотрудничать со всеми структурами», – рассказала координатор поисков, горожанка Ольга Громова.

Как сообщает Gzt-sv.ru, волонтеров за их готовность помочь в поисках ребенка, пропавшего в Свободном 20 августа, поблагодарили исполняющий обязанности главы города Владимир Константинов, уполномоченный по правам ребенка в Свободном Галина Ткаченко, сотрудники полиции. Заместитель начальника по охране общественного правопорядка городского отдела полиции Денис Князев пообещал сотрудничать с волонтерами и привлекать их к поискам людей.

Свою благодарность всем, кто искал девочку, передали и родственники погибшего ребенка. «От всех родных благодарим неравнодушных к нашему горю людей, тех, кто участвовал в поисках – отряды волонтеров, предпринимателей, предоставлявших продукты добровольцам, людей, оказавших материальную помощь и моральную поддержку семье во время организации похорон. Ваша поддержка и доброе слово очень помогают нам справиться с этой огромной бедой», – сказали двоюродный брат девочки Артем и его жена Наталья.

Супруги рассказали, что старшему брату погибшей малышки помогли психологи. Мальчик повзрослел за дни, прошедшие с трагедии. 80-летний дедушка детей, Александр, до сих пор не находит себе места из-за произошедшей трагедии.

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#жизнь #Свободный


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Комментарии
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  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Вот именно об этом я и говорила- именно не стихийное, а здравое волонтерство. И уважение, как полиции, так и всех остальных к представителям.

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