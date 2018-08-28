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сегодня, 13:13 0

Сменился начальник Благовещенского таможенного поста

Сменился начальник Благовещенского таможенного поста
Фото: skr.su

Начальник Благовещенского таможенного поста Константин Бромберг перешел на работу в другой регион. Он возглавил Холмский таможенный пост Сахалинской таможни. К новым обязанностям Бромберг приступил 28 августа.

О переводе Константина Бромберга в другой регион сообщает РИА «Сахалин-Курилы», эти сведения ИА «Амур.инфо» подтвердили в пресс-службе Благовещенской таможни. И уточнили, что должность начальника Благовещенского таможенного поста с 28 августа занял Виктор Сабурин, подполковник таможенной службы. Пока известно лишь, что Виктор Владимирович раньше не работал в Амурской области.

Константин Бромберг занимал должность начальника Благовещенского таможенного поста с 2013 года. До этого он был начальником Поярковского таможенного поста.

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