При попытке нападения на эшелон в Забайкалье застрелили человека

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Неизвестные попытались напасть на воинский эшелон в Забайкальском крае. Одного из них застрелили, другие скрылись, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Нападавшие оказались местными жителями.

Инцидент произошел на станции Петровский Завод в ночь на 27 августа. Как уточняется, военнослужащий применил оружие: он выстрелил по группе неизвестных, которые нарушили границу поста и попытались напасть на караул, сообщает РИА Новости.

«На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали. В результате слаженных действий караула один из нападавших был застрелен, остальные нападавшие скрылись», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Российской Федерации».

По данным СМИ, в привокзальном кафе у местных жителей произошел конфликт с военными. На станции военнослужащие зашли в кафе купить продукты, там и произошла ссора. Двоих военных местные ранили ножом и побежали за ними, однако около состава часовой открыл огонь. Одного из нападавших застрелили.

Как пишут СМИ, со ссылкой на и. о. главы города Владимира Белоглазова, убитый был связан с судимыми гражданами.