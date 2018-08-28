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28августа
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сегодня, 13:05 10

При попытке нападения на эшелон в Забайкалье застрелили человека

При попытке нападения на эшелон в Забайкалье застрелили человека
Фото: iz.ru

Неизвестные попытались напасть на воинский эшелон в Забайкальском крае. Одного из них застрелили, другие скрылись, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Нападавшие оказались местными жителями.

Инцидент произошел на станции Петровский Завод в ночь на 27 августа. Как уточняется, военнослужащий применил оружие: он выстрелил по группе неизвестных, которые нарушили границу поста и попытались напасть на караул, сообщает РИА Новости.

«На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали. В результате слаженных действий караула один из нападавших был застрелен, остальные нападавшие скрылись», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Российской Федерации».

По данным СМИ, в привокзальном кафе у местных жителей произошел конфликт с военными. На станции военнослужащие зашли в кафе купить продукты, там и произошла ссора. Двоих военных местные ранили ножом и побежали за ними, однако около состава часовой открыл огонь. Одного из нападавших застрелили.

Как пишут СМИ, со ссылкой на и. о. главы города Владимира Белоглазова, убитый был связан с судимыми гражданами.

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#военные #происшествия


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Комментарии
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  • банбан

    банбан
    2 часа назад

    в результате происшествия трое человек ранены. Они, как и погибший, – местные жители.Двоих военных ранили ножом/нескладушки

  • SSk

    SSk
    1 час назад

    Петровский завод он такой)))) в тех краях каждый 3 судимый) да и зон в округе хватает) да и оружия у население не мало)))

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    застрелили гопника? так-то нормально

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    57 минут назад

    На свою армию нападают... Сначала подумал, что это начало конца... Ан-нет, это уже ближе к концу конца.

  • Tуман

    Tуман
    56 минут назад

    Конец конца - это очередное начало.

  • Леонид 67

    Леонид 67
    51 минута назад

    АИ, Вы следующий раз перед написанием подобной статьи, проконсультируйтесь у специалистов.

  • Tуман

    Tуман
    50 минут назад

    Леонид 67

    АИ, Вы следующий раз перед написанием подобной статьи, проконсультируйтесь у специалистов.



    Не суди, да не судим будешь!



  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    49 минут назад

    TуманКонец конца - это очередное начало.


    Сразу видна острота ума, ты явно не в амурии за еду прозябаешь.

  • Tуман

    Tуман
    46 минут назад

    А это тут при чём?

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    35 минут назад

    Это просто Дмитрия из лечебницы выпустили. На побывку.

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