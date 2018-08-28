Амурский минобр подал заявку на новые автобусы

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В текущем году Амурской области нужны новые школьные автобусы. Как пояснили в региональном министерстве образования и науки, в настоящее время автобусов хватает, они не новые, но регулярно проходят техобслуживание. А через несколько лет для перевозки детей разрешат использовать только транспортные средства не старше 10 лет.

Норма содержится в правилах организованной перевозки групп детей. Ситуацию обсудили на «правительственном часе». Областные власти направили в Министерство образования Российской Федерации запрос о включении Амурской области в перечень получателей федеральных средств.

В целом в предстоящем учебном году на автобусах в школу будут ездить 7 500 учеников из 335 сел области. Для организации подвоза задействуют больше 220 автобусов. В настоящее время в регионе около 260 школьных маршрутов.

Дороги к школам ремонтируют в девяти районах Приамурья, в их числе Ивановский, Свободненский, Константиновский, Бурейский и Михайловский районы.