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28августа
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сегодня, 12:40 2

Амурский минобр подал заявку на новые автобусы

Амурский минобр подал заявку на новые автобусы
Фото: www.drive2.ru

В текущем году Амурской области нужны новые школьные автобусы. Как пояснили в региональном министерстве образования и науки, в настоящее время автобусов хватает, они не новые, но регулярно проходят техобслуживание. А через несколько лет для перевозки детей разрешат использовать только транспортные средства не старше 10 лет.

Норма содержится в правилах организованной перевозки групп детей. Ситуацию обсудили на «правительственном часе». Областные власти направили в Министерство образования Российской Федерации запрос о включении Амурской области в перечень получателей федеральных средств.

В целом в предстоящем учебном году на автобусах в школу будут ездить 7 500 учеников из 335 сел области. Для организации подвоза задействуют больше 220 автобусов. В настоящее время в регионе около 260 школьных маршрутов.

Дороги к школам ремонтируют в девяти районах Приамурья, в их числе Ивановский, Свободненский, Константиновский, Бурейский и Михайловский районы.

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#дети #закон #транспорт #школа


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    напишите что у нас хватает?

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    3 часа назад

    читала, что один из великих легкоатлетов толи марафонец, то ли просто стайер какой то золотоносный, рассказывал, как ему удалось достичь таких результатов.

    с утричка 50 км по Саване со львами-крокодилами-шакалами до школы и вечерком обратно.

    так что нафика афтобусы ...

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