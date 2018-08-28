Амурская область готовится к осеннему пожароопасному периоду

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

В населенных пунктах Амурской области началась подготовка к осеннему пожароопасному периоду. С 1 августа в муниципалитетах скашивают траву, которая может стать причиной пожаров, создают и обновляют минерализованные полосы, ликвидируют свалки, сносят заброшенные строения.

Промежуточные итоги подготовки подвели на совещании, которое прошло под председательством заместителя председателя правительства Амурской области Алексея Венглинского. О том, как в населенных пунктах готовятся к осеннему пожароопасному периоду, доложил исполняющий обязанности министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Михаил Ковалев.

Первичные меры пожарной безопасности относятся к полномочиям органов местного самоуправления. Главы определяют способы, методы и сроки подготовки к пожароопасному периоду. Например, к окашиванию травы они могут привлекать сельчан с тракторами, косилками, триммерами, а к созданию минерализованных полос – фермерские хозяйства. Министерство лесного хозяйства готово предоставить методическую и консультативную помощь в рамках организации и проведения этих видов работ.

В настоящее время все муниципальные образования уже подготовили документы по противопожарной защите территорий. Готовы и карты-схемы проведения профилактических мероприятий на каждый населенный пункт. С 14 августа на территории Приамурья началась выполнять мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду.

Уже проведены работы на 799 участках из 11 633 запланированных. Траву скосили на 456 участках, создали и обновили минерализованные полосы на 49 участках из 1 357 протяженностью 68,4 километра. Ликвидированы 212 несанкционированных свалок из 542 запланированных, снесли 82 бесхозных строения из 244 запланированных.

В Благовещенске выполнен 61 % от запланированных мероприятий, в Белогорске – 43 %, Зея готова на 34 %, Тында – на 32 %. Готовность Магдагачинского и Константиновского районов составляет 30 и 28 % соответственно. Усилиться рекомендовали Серышевскому, Мазановскому, Белогорскому, Михайловскому, Тамбовскому, Бурейскому, Селемджинскому и Зейскому районам, в которых процент готовности колеблется от 1 до 5. Райчихинск и Завитинский район пока не начинали готовиться к осени.

Амурчанам напоминают, что владельцы земельных участков в населенных пунктах обязаны наводить порядок на территории – убрать мусор и траву. Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области стремится повысить эффективность работы административных комиссий. За семь месяцев 2018 года составлены 3 528 протоколов на сумму штрафов 4 187 100 рублей. Михаил Ковалев попросил активизировать работу административных комиссий за нарушение требований актов в сфере благоустройства.

С 1 сентября по области начнут работать выездные комиссии, которые проверят, как идет подготовка к пожароопасному периоду. По прогнозам, он начнется с 1 октября.