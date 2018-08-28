Представители горнолыжного курорта «Белогорье»: амурчане полюбят зиму

Они организовали аналогичные центры в Приморском крае – городах Артем и Владивосток. Опыт перенесут в Амурскую область.

Выбрать место для строительства горнолыжного центра «Белогорье» было непросто: рельеф южной части региона преимущественно равнинный. Поэтому специалисты несколько раз приезжали в Приамурье, прошли пешком вершины и выбрали место, отвечающее требованиям по перепаду высот и близости к населенным пунктам. «Место должно быть доступно для отдыхающих и спортсменов, потому что мы строим спортивную школу. Спортивная школа – это, в первую очередь, дети. Тренировки должны быть доступны. Если мы хотим получить спортивный результат, то дети должны иметь возможность после школы приехать на тренировку», – говорит Максим Шейхот.

В «Белогорье» будут построены разные трассы. Так называемый зеленый склон предназначен для новичков – это трасса с длинным выкатом. Синие и красные трассы интересны для профессионалов. Черная трасса, самая сложная, будет не такой длинной, как в горах на горнолыжных курортах Европы. При этом спортсмены и отдыхающие не помешают друг другу, так как некоторые участки можно закрывать. Предполагается сделать основные трассы – пологую, длиной около километра, и короткую крутую трассу длиной около 500 метров.

Доставлять людей на вершины планируют с помощью буксировочного подъемника. В будущем установят более удобный кресельный подъемник. В Благовещенском районе строился горнолыжный центр, там уже установили опоры подъемника, но впоследствии оказалось, что местность не подходит для этого вида спорта. «Вопрос использования оборудования из Натальина обсуждается, рассматривается, но решение пока не принято», – отмечает Максим.

Проект горнолыжного курорта «Белогорье» получил поддержку властей региона. Благодаря заинтересованности бывшего губернатора Александра Козлова идейным вдохновителям строительства удалось заинтересовать правительство области. Временно исполняющий обязанности губернатора Приамурья Василий Орлов также поддержал идею, ведь он сам является заядлым горнолыжником. В результате проект получил статус социально значимого.

Концепция «Белогорья» за год выросла с лыжной школы до полноценного горнолыжного курорта. «Сейчас мы строим первый этап – трассу, подъемник. Потом будут спортивная школа, кафе, каток, основная инфраструктура. Планируется создание полноценного туристического кластера, сети отелей, спектра зимних и летних развлечений», – рассказывает Александра Шейхот.

Заявленная стоимость проекта составляет миллиард рублей. Инвесторы готовы вложить 50 миллионов. Проект выставят на ВЭФ–2018, чтобы найти крупного инвестора. «Проект очень интересный, думаю, 50 миллионами инвестор не ограничится. Но, прежде чем вкладывать деньги, нужно на что-то опираться. Мы должны построить базу, подвести дорогу, подключить электричество», – продолжает Александра. «На 50 миллионов мы строим основу, а потом будем наполнять дальнейшим развитием. Миллиард – это все, что мы запланировали. Пока у нас есть 50 миллионов, которых достаточно, чтобы запустить горнолыжный центр, чтобы люди начали кататься, дети начали заниматься спортом», – добавляет Максим.

По словам Максима и Александры, опасений о возможной низкой востребованности «Белогорья» нет. Горнолыжный туризм на Дальнем Востоке развивается плавно, но неотвратимо. К тому же попутно получит развитие и въездной туризм – горнолыжный центр в Амурской области построят в соответствии с международными требованиями. Здесь также можно проводить спортивные фестивали и соревнования.

Горнолыжный центр «Белогорье» – это не только место, где можно отдыхать и проводить соревнования. Прежде всего это подготовка будущих спортсменов. С ребятами будут заниматься профессиональные тренеры, а оборудование для занятий можно взять напрокат. «На самом деле, мы затеяли все наши горнолыжные курорты для развития спортивной составляющей. Спортсмены должны пользоваться не только в часы тренировки, но и в любое время. У детей должна быть возможность после школы покататься», – подчеркивает Максим.

Таким образом, «Белогорье» станет не только крупным спортивным и туристическим объектом региона, но и местом семейного отдыха и центром обучения горнолыжников и сноубордистов. Амурчане полюбят зиму по-настоящему и с нетерпением начнут ждать начала зимнего сезона, обещают гости программы «Простые вопросы».

Интервью с Александром и Максимом Шейхот выйдет в эфир в среду, 29 августа. Телезрители могут посмотреть «Простые вопросы» на телеканале «ТНТ-Благовещенск» в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии опубликуют на Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».