Амурские спасатели выручили кошку и собаку, оказавшихся в трудной ситуации

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За прошедшие сутки, 27 августа, спасателям Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности пришлось дважды выручать из беды животных. В Благовещенске из заброшенного коллектора вытащили собаку, а в Зее – простимулировали кошку спуститься с дерева.

В Благовещенске, в районе Астрахановки, собака провалилась в заброшенный коллектор и не смогла самостоятельно выбраться. Всю ночь она звала на помощь. Живущая поблизости женщина услышала это и позвонила спасателям. Они опустили в колодец веревку с петлей, собака просунула голову, и ее смогли поднять на поверхность. После этого местные жители завалили колодец подручными средствами, раньше в высокой траве его было не видно.

Второй случай произошел в Зее. Кошка забралась на высокое дерево и, по мнению горожан, не могла оттуда спуститься. Неравнодушные граждане вызвали помощь. Спасателям поисково-спасательной группы Зеи помогли пожарные, которые по трехколенной лестнице добрались до животного. Но, как только один из них приблизился к кошке, она моментально спустилась с дерева и убежала, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.