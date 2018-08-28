Тыкву размером с карету Золушки вырастили дети Чигиринской школы

Огромнейшую тыкву вырастили школьники из Чигирей. Школа участвует в проекте «Гарденотерапия», в рамках которого дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют возможность, как и их сверстники, заниматься растениеводством.

В этом году, кроме традиционных овощей, ребята вырастили гигантскую тыкву, вес которой сейчас достигает 117 килограммов.

«Семя гигантской тыквы нам подарили весной 2018 года в рамках поддержки и развития проекта "Гарденотерапия", – рассказала заведующая пришкольно-опытным участком Чигиринской школы Галина Попова. –Тыковка завязалась в начале июля, и, несмотря на то, что мы ничем не удобряли почву, стали замечать, что плод очень быстро начал расти – до 10 сантиметров в день».

В обхвате длина тыквы составляет 2,5 метра. И это еще не предел. «Тыква еще растет, но прибавляет уже только по два сантиметра в день, – поделилась Галина Попова. – На следующий год мы снова будем сажать тыкву и надеемся побить собственный рекорд. А в этом году планируем показать нашу громадину на фестивале тыквы, который пройдет в селе Сергеевка 15 сентября».

Семена тыквы сорта Atlantic Giant специально для школ-участниц проекта «Гарденотерапия» в Амурской области бесплатно предоставил Александр Чусов, вырастивший в Московской области в 2017 году тыкву весом 432 килограмма, которая была занесена в Книгу рекордов России.

Реализация программы «Гарденотерапия» в амурском регионе стала возможной благодаря участию амурского минобрнауки в конкурсе на предоставление гранта Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2016 году по результатам конкурса Приамурью удалось получить почти 2,2 миллиона рублей.

Программа «Лечение садом и огородом» реализуется в школе селе Чигири Благовещенского района, свободненской школе № 5, школе Пояркова Михайловского района, белогорской школе № 10, а также в интернате в селе Малиновка и реабилитационном центре села Бардагон.