В Хабаровске полицейские задержали женщину с расчлененным трупом сына (видео)

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Хабаровские правоохранители остановили на улице неприметную женщину, несущую огромные мешки. Полицейские решили досмотреть пакеты и обнаружила в них части человеческого тела.

В полицию поступило сообщение от жильцов дома № 15 по Уссурийскому бульвару о сильном трупном запахе, стоящем в одном из подъездов. Прибывший на место наряд заметил возле дома невысокую пожилую женщину, таскавшую мешки с чем-то тяжёлым. Правоохранители поинтересовались, что внутри, и получили странный ответ.

«Она сказала, что в пакетах куски медвежатины, которые ее сын привез домой из Николаевки несколько дней назад», – рассказали полицейские.

Они заглянули внутрь и увидели человеческую ступню, отрубленную по щиколотку. Бабушку тут же задержали, а к месту ЧП съехалось около 20 следователей, судмедэкспертов и других представителей исполнительной власти.

«Около трех часов женщина пыталась нас убедить в версии с медведем. Но, по всей видимости, поняв, что это даже звучит бредово, начала рассказывать правду», – рассказали в полиции.

Со слов пенсионерки, ее сын развелся почти год назад и переехал к ней. С этого момента ее жизнь перевернулась, так как сын выпивал и избивал мать, угрожая убийством. Женщина много раз вызывала участкового, чтобы тот утихомирил его, но ее вызовы игнорировали.

«По-моему, в прошлый вторник, 21 августа, сын опять изрядно выпил и пошел в ванную. (...) Потом стал оскорблять меня и угрожать. Я взяла с кухни сковородку, кинула в него и попала в голову. Он упал и потерял сознание», – вспоминает подозреваемая.

Она не подходила к мужчине около суток. По всей видимости, от полученной черепно-мозговой травмы он скончался. Его тело так и лежало в ванне. Пенсионерке было страшно вызывать полицию. Она решила избавиться от тела самостоятельно и расчленила его при помощи болгарки. Но избавиться от него не успела.

По окончании осмотра места происшествия и трупа сотрудниками СК будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает DVHab.ru.

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