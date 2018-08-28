Специалисты Омского института скорректируют план развития Приамурья

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Областное министерство транспорта и строительства подвело итоги тендера на выполнение прикладной научно-исследовательской работы по проекту корректировки схемы территориального планирования региона. Контракт достался омскому институту территориального планирования (ИТП) «Град».

«Практическое применение результатов работы заключается в обеспечении пространственного развития территории Амурской области, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования федерального и регионального уровней», – отмечается в техзадании.

На первом этапе необходимо выполнить научно-исследовательскую работу. Концепция пространственного планирования Амурской области должна содержать комплексную оценку территории Амурской области и принятых градостроительных решений. Предполагается, что исследователи спрогнозируют размещение инвестиционных объектов, относящихся к приоритетным направлениям развития экономики области, и сделают свои предложения по пространственному развитию региона.

Второй этап заключается непосредственно в проекте корректировки схемы территориального планирования. Решения необходимо предусмотреть на расчетный период 20 лет – до 2039 года – с выделением первоочередных мероприятий на 10 лет до 2029 года.

Контракт необходимо исполнить до 30 июля 2019 года. Начальная цена контракта составила 19,9 миллиона рублей, в итоге победа досталась омскому «ИТП Град», который сбил цену до 15 миллионов. В торгах омичи обошли соперников из Ростова, Нижнего Новгорода, Москвы и Петербурга.

За последние несколько лет ИТП «Град» неоднократно выигрывал тендеры по разработке градостроительной документации и систем в ХМАО, ЯНАО, Приморском крае, Сахалинской области и других регионах, сообщает сайт «Супер Омск».