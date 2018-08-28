На мотивирование россиян к ЗОЖ предложено потратить 3 бюджетных миллиарда

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Минздрав предлагает до 2024 года направить почти 3 миллиарда рублей из федерального бюджета на мотивирование россиян к здоровому образу жизни (ЗОЖ). Об этом говорится в паспорте федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (имеется в распоряжении ТАСС).

Проектом по укреплению общественного здоровья предусмотрено, что ежегодно с 2018 по 2024 год на информационные кампании будет направляться 403,5 миллиона рублей. Таким образом, всего на кампании по мотивированию россиян к ЗОЖ планируется потратить 2,825 миллиарда рублей.

В качестве целевых показателей в федеральном проекте заложено снижение распространенности потребления табака с 30 % до 27 % к 2024 году. Также предполагается снижение смертности мужчин трудоспособного возраста с 718 до 530 человек на 100 тысяч. Кроме того, в целевые показатели заложено снижение числа абортов по желанию на 1 тысячу женщин фертильного (детородного) возраста с 9,6 на 31 декабря 2017 года до 6,9 человек на 2024 год.

Программа по укреплению общественного здоровья будет реализовываться в рамках национального проекта «Демография». В нацпроект также включены следующие федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей – содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Новая физическая культура населения». Всего на реализацию нацпроекта, по словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, планируется выделить порядка 3,5 триллиона рублей, сообщает ТАСС.