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28августа
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сегодня, 10:24 4

На мотивирование россиян к ЗОЖ предложено потратить 3 бюджетных миллиарда

На мотивирование россиян к ЗОЖ предложено потратить 3 бюджетных миллиарда
Фото: ura.news

Минздрав предлагает до 2024 года направить почти 3 миллиарда рублей из федерального бюджета на мотивирование россиян к здоровому образу жизни (ЗОЖ). Об этом говорится в паспорте федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (имеется в распоряжении ТАСС).

Проектом по укреплению общественного здоровья предусмотрено, что ежегодно с 2018 по 2024 год на информационные кампании будет направляться 403,5 миллиона рублей. Таким образом, всего на кампании по мотивированию россиян к ЗОЖ планируется потратить 2,825 миллиарда рублей.

В качестве целевых показателей в федеральном проекте заложено снижение распространенности потребления табака с 30 % до 27 % к 2024 году. Также предполагается снижение смертности мужчин трудоспособного возраста с 718 до 530 человек на 100 тысяч. Кроме того, в целевые показатели заложено снижение числа абортов по желанию на 1 тысячу женщин фертильного (детородного) возраста с 9,6 на 31 декабря 2017 года до 6,9 человек на 2024 год.

Программа по укреплению общественного здоровья будет реализовываться в рамках национального проекта «Демография». В нацпроект также включены следующие федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей – содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Новая физическая культура населения». Всего на реализацию нацпроекта, по словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, планируется выделить порядка 3,5 триллиона рублей, сообщает ТАСС.

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#здоровье #российская власть #финансы


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Комментарии
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  • Рыыыж

    Рыыыж
    1 час назад

    Недешёвое мотивирование.

    Может еще заморочиться чтоб в магазинах не продавали всякий мусор?

  • Ваня Сокол

    Ваня Сокол
    1 час назад

    Больше годового пенсионного бюджета на мотивирование.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    27 минут назад

    Даешь распил и откат. Весело, нагло, по-нашему.

  • Myxira

    Myxira
    7 минут назад

    «Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» - в связи с этим, опубликуйте весь список продуктов, где содержится кокосовое масло, пожалуйста... для начала

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