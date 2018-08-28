В Амурской области изъяли из оборота 3 000 комплектов школьной формы

Фото: www.28.rospotrebnadzor.ru

В ходе проверки специалисты областного управления Роспотребнадзора конфисковали 3 000 комплектов одежды для школьников, которыми торговали на торговой базе «Амур» и в торговом центре «Три кита». На одежду не было документов, подтверждающих ее безопасность для здоровья детей.

Проверку провели по сообщению на горячую линии по качеству и безопасности детских товаров. Горожане рассказали о продаже одежды для школьников без маркировки на русском языке. При проведении внеплановых проверок на торговой базе «Амур» и в торговом центре «Три кита» было изъято около 3 000 единиц одежды для детей и подростков.

Она продавалась без документов, подтверждающих ее соответствие требованиям безопасности, без маркировки единым знаком обращения, без информации на русском языке о наименовании изделия, об изготовителе и его юридическом адресе, об импортере, о виде и массовой доли натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, о дате изготовления.

По итогам проверок возбуждены административные дела по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов», статье 14.15 КоАП РФ «Нарушение правил продажи отдельных видов товаров».

Вся небезопасная одежда изъята из оборота, в настоящее время проводятся лабораторные исследования.

О случаях продажи детских товаров ненадлежащего качества, без документов, без информации на русском языке можно сообщить по телефону горячей линии 8 (4162)20-20-20, сообщает областное управление Роспотребнадзора.