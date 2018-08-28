В Благовещенске автоинспекторы оштрафовали 25 велосипедистов

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За 10 дней благовещенские автоинспекторы выявили 1 207 нарушений правил дорожного движения. Таковы итоги профилактического мероприятия «Велосипедист».

Целью мероприятия, проходившего в Благовещенске и Благовещенском районе с 16 по 25 августа, стало предотвращение ДТП с участием велосипедистов, а также пресечение административных правонарушений с их стороны.

Сотрудники ГИБДД составили 25 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, допущенных водителями двухколесных транспортных средств. Штраф по каждому составляет 800 рублей.

С наступлением тепла в Благовещенске и района зарегистрировано 13 ДТП с участием велосипедистов. В восьми авариях участвовали несовершеннолетние велосипедисты. «Не оставляйте детей на велосипеде без присмотра – не только у проезжей части, но и во дворе. Постоянно напоминайте детям, что проезжую часть по пешеходному переходу нельзя пересекать на велосипеде, нужно спешиваться. При движении в темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы. Будьте положительным примером для детей!» – обращается к родителям временно исполняющий обязанности начальника городского отдела ГИБДД Константин Пытиков.