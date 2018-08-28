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28августа
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сегодня, 09:55 6

В Благовещенске автоинспекторы оштрафовали 25 велосипедистов

В Благовещенске автоинспекторы оштрафовали 25 велосипедистов
Фото: RTR Moldova

За 10 дней благовещенские автоинспекторы выявили 1 207 нарушений правил дорожного движения. Таковы итоги профилактического мероприятия «Велосипедист».

Целью мероприятия, проходившего в Благовещенске и Благовещенском районе с 16 по 25 августа, стало предотвращение ДТП с участием велосипедистов, а также пресечение административных правонарушений с их стороны.

Сотрудники ГИБДД составили 25 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, допущенных водителями двухколесных транспортных средств. Штраф по каждому составляет 800 рублей.

С наступлением тепла в Благовещенске и района зарегистрировано 13 ДТП с участием велосипедистов. В восьми авариях участвовали несовершеннолетние велосипедисты. «Не оставляйте детей на велосипеде без присмотра – не только у проезжей части, но и во дворе. Постоянно напоминайте детям, что проезжую часть по пешеходному переходу нельзя пересекать на велосипеде, нужно спешиваться. При движении в темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы. Будьте положительным примером для детей!» – обращается к родителям временно исполняющий обязанности начальника городского отдела ГИБДД Константин Пытиков.

Просмотров всего: 892

#ДТП #закон


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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Всего-то? Видна работа...

  • Max412

    Max412
    1 час назад

    Амур-инфо, поменяйте цвет сайта на желтый. "За 10 дней благовещенские автоинспекторы выявили 1 207 нарушений правил дорожного движения. Таковы итоги профилактического мероприятия «Велосипедист».

    Получается по 120 нарушений в день велосипедистами ПДД. И при этом только 25 штрафов.

    Для господина Пытикова хочу открыть страшный секрет - во многих странах, пешеходный переход совмещен с велосипедной дорожкой. Если нет велосипедной дорожки на проезжей части, значит и на пешеходном переходе, нужно обозначать велосипедную дорожку. Это ВАША недоработка в организации дорожного движения. "держать и непущать" много ума не надо. А вот организовать дорожное движение, совместно с администрацией, вы не в силах, не говоря уже о том, чтобы хотя-бы своевременно обновлять разметку на дороге и установить светофоры, где это уже давно необходимо.

  • Dick09

    Dick09
    34 минуты назад

    Вот насмешили, я в день по 300 велодолбоящеров вижу на дорогах нашего города, из них процентов 15 спешиваються и придерживаються правилам пдд, остальные как шныряли под колесами так и шныряют..

  • Max412

    Max412
    15 минут назад

    Dick09

    Вот насмешили, я в день по 300 велодолбоящеров вижу на дорогах нашего города, из них процентов 15 спешиваються и придерживаються правилам пдд, остальные как шныряли под колесами так и шныряют..



    Какой ты смешливый))) Еще "смешнее", что автодолбоящеров больше велодолбоящеров, ровно во столько раз, во сколько раз больше автомобилей, чем велосипедов на дороге))) и из них так же только процентов 15 придерживаются ПДД))) А опасность они представляют настолько большую, насколько автомобиль тяжелее и быстрее велосипеда. Для этого и нужна грамотная организация движения, что бы развести одних дураков от других.

  • Дарья_en

    Дарья_en
    13 минут назад

    Уважаемые родители, покупающие своим чадам велосипеды, правилам ПДД их обучите!!! вчера "шайка" детёнышей предподрасткового возраста с криками "зелёный! погнали!" бросились мне под колёса... благо скорость маленькая и машина маленькая, а так бы переехал кто-нибудь... и водитель был бы виноват, а то что прешеход велосипедистам надо пешим переходить и катить велик рядом... и в итоге я была обматеренной этой группой недетей... вот и итог воспитания: безкультурные самоубийцы

  • ХЗ

    ХЗ
    7 минут назад

    Dick09

    Вот насмешили, я в день по 300 велодолбоящеров вижу на дорогах нашего города, из них процентов 15 спешиваються и придерживаються правилам пдд, остальные как шныряли под колесами так и шныряют..



    а я каждый день замечаю каждого второго водятла, которые:

    игнорируют запрещающий желтый\красный сигнал светофора

    игнорируют сплошную, и вообще любую разметку

    паркуются где хотят в том числе на тротуаре и пешеходном переходе

    не пропускает пешеходов, так как пересекает уже на тот самый желтый\красный

    не пропускает пешеходов\велосипедистов при выезде\въезде на дворовую территорию

    не знают что велосипедист имеет преимущество при движении с правой стороны проезжей части при проезде перекрестков

    и еще тысяча нарушений

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