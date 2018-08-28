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28августа
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сегодня, 09:30 3

Дальний Восток является лидером по зарплатным долгам в России

Дальний Восток является лидером по зарплатным долгам в России
Фото: davydov.in

К 1 августа 2018 года Дальний Восток стал лидирующим округом по зарплатным долгам – местные работники должны получить от своих работодателей 828,7 миллиона рублей. Это на 106,4 миллиона больше, чем в феврале 2018 года.

Больше всего от невыплаченных зарплат страдают жители Приморья – им компании и организации должны около 447,3 миллиона рублей. На втором месте – Хабаровский край с долгом в 259,6 миллиона рублей. На третьем – Сахалинская область с 55,6 миллиона, а следом идет Якутия – с 47,5 миллиона. Примечательно, что в Приморье долги постепенно уменьшаются – за полгода сумма сократилась почти на 20 миллионов рублей.

Меньше всего долгов по зарплате в Амурской и Магаданской областях, а также в ЕАО – там эти суммы варьируются от 0,4 до 15,7 миллиона рублей. Чукотка оказалась вне рейтинга – там всем жителям вовремя платят зарплату, сообщает «Восток–медиа», со ссылкой на пресс-службу Росстата.

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#Дальний Восток #работа #финансы #экономика


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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    А мы всегда лидеры всего дерьма то что может быть...Водка лидеры,долги лидеры,цены энерготарифы лидеры,жкх лидеры...Вот только приходяще-уходящее руководство постоянно внушает как скоро мы заживем))).Признайте ДВ банкротом и присоедините к Москве)))

  • mm_Ник

    mm_Ник
    1 час назад

    У нас только по телеку хорошо живём со средней зарплатой в 35 т. Какое дерьмовое правительство в лидерах, так и живём!!! И пристрелить никто не может. Вот только тогда мы заживём.

  • Ваня Сокол

    Ваня Сокол
    1 час назад

    Меньше всего долгов в Амурской и Магаданской областях, потому что там меньше всего работающих.

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