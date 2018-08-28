Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:27 1

Амурская область возглавила топ регионов-лидеров по продажам автомобилей с пробегом

Амурская область возглавила топ регионов-лидеров по продажам автомобилей с пробегом
Фото: www.amur.kp.ru

С января по июль 2018 года в России объем продаж автомобилей с пробегом вырос на 0,7 % и составил 2 958 351 единиц против 2 938 360 единиц авто, перепроданных годом ранее, в 2017-м. Наибольшее количество подержанных легковушек в этот период было продано в Амурской области.

В Приамурье продали 204 951 автомобиль. Таким образом, Амурская область опередила Московскую область – второй по величине продаж регион, где было реализовано 157 918 подержанных автомобилей. В Москве, которая стала третьей в этом списке, перепродажи легковушек в эти семь месяцев составили 145 826 единиц авто. Краснодарский край занял четвертое место, показав результат перепродаж в 135 222 единиц авто. А пятым стал Санкт-Петербург – 90 122 единиц авто, сообщает «Автостат».

Далее идут Ростовская и Свердловская области, Республики Башкортостан и Татарстан, топ-10 замыкает Челябинская область.

Просмотров всего: 371

#транспорт


Общество 8

В Благовещенске перекроют перекресток улиц Мухина – Октябрьская
Происшествия

Благовещенский водитель, сбивший 73-летнюю женщину, отправится в колонию-поселение
Общество 3

В Благовещенском аэропорту встретили «больного холерой»
Происшествия 6

Автохам: водитель легковушки грубо нарушил ПДД в Благовещенске (видео)

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Max412

    Max412
    40 минут назад

    Другими словами, население Амурской области, самое нищее в стране. Подавляющее большинство населения не может купить новый автомобиль. А если еще принять во внимание соотношение численности населения, к числу купленных подержанных автомобилей, то и получится что мы находимся на последнем месте по стране. Вот такая статистика.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь