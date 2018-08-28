Амурская область возглавила топ регионов-лидеров по продажам автомобилей с пробегом

Фото: www.amur.kp.ru

С января по июль 2018 года в России объем продаж автомобилей с пробегом вырос на 0,7 % и составил 2 958 351 единиц против 2 938 360 единиц авто, перепроданных годом ранее, в 2017-м. Наибольшее количество подержанных легковушек в этот период было продано в Амурской области.

В Приамурье продали 204 951 автомобиль. Таким образом, Амурская область опередила Московскую область – второй по величине продаж регион, где было реализовано 157 918 подержанных автомобилей. В Москве, которая стала третьей в этом списке, перепродажи легковушек в эти семь месяцев составили 145 826 единиц авто. Краснодарский край занял четвертое место, показав результат перепродаж в 135 222 единиц авто. А пятым стал Санкт-Петербург – 90 122 единиц авто, сообщает «Автостат». Далее идут Ростовская и Свердловская области, Республики Башкортостан и Татарстан, топ-10 замыкает Челябинская область.

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#транспорт

Елена Котейко