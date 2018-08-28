Женщина-трансгендер из «Битвы экстрасенсов» попала в мужской СИЗО

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Суд Москвы вынес приговор одному из участников телепрограммы «Битва экстрасенсов». Назар Гулевич был признан виновным в мошенничестве, который на самом деле является женщиной-трансгендером.

Решение суд вынес 25 августа. «Это беспрецедентный случай, когда трансгендер был заключен под стражу и помещен в следственный изолятор к мужчинам. Всю ответственность за возможные последствия я склонен возлагать на органы предварительного следствия, которые знали, что Назар является лицом, меняющим пол, однако умышленно не сообщили об этом судье Хорошевского районного суда при избрании меры пресечения», – сказал защитник Назара, Евгений Гомулин.

Также он рассказал, что прокурор и адвокат, назначенный следствием, также были в курсе того, что подозреваемый является трансгендером.

Гомулин сообщил, что в срочном порядке обжаловал арест своего подзащитного и направил следователю заявление о немедленном обеспечении его безопасности в мужском изоляторе. «Оценку действиям следователя и иных лиц, умышленно утаившим от суда истинную гендерную принадлежность подозреваемого, будет дана Следственным комитетом и прокуратурой», – добавил адвокат.

По его словам, Гулевича подозревают в мошенничестве в сфере предпринимательства. По данным следствия, он может быть причастен к хищению уставного капитала одной из фирм.

Назар Гулевич участвовал в пятом выпуске 16-го сезона «Битвы экстрасенсов». Телешоу выходит на канале ТНТ с 2007 года, сообщает GFAclaims.com.