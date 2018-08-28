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По области дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 28 августа

По области дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 28 августа
Фото: trinixy.ru

28 августа в Амурской области переменно облачно, местами ожидаются дожди и грозы. Южный, юго-восточный ветер дует со скоростью 2-7 метров в секунду. Воздух прогреется до 22-27 градусов.

На севере дожди, местами сильные, с грозами. При грозе ветер разгонится до 12 метров в секунду. Температура составит 21...26, в осадках – 16...21.

В Благовещенске дождь возможен во второй половине дня. Ветер дует с юга, юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Уличные термометры покажут 25...27 градусов со знаком плюс, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода


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