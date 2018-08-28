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В рамках программы по подготовке кадров для регионов Дальневосточного федерального округа шесть ведущих российских вузов откроют свои филиалы на Дальнем Востоке. В Амурской области базой станет Амурский госуниверситет: в вузе откроют филиалы МАИ и РГУ нефти и газа имени Губкина.

Филиалы в дальневосточных вузах должны заработать до 2025 года. Их создадут на базе местных вузов-партнеров. В Амурской области это Амурский госуниверситет: к нему «придут» филиалы МАИ и РГУ нефти и газа имени Губкина. В Хабаровском крае такими ключевыми партнерами станут Тихоокеанский госуниверситет и Комсомольский-на-Амуре госуниверситет. В Сахалинской области – Сахалинский госуниверситет, вуз-партнер РГУ нефти и газа имени Губкина. По такому же принципу построят работу в Якутии: туда «придут» НИУ ВШЭ и Университет ИТМО. В Приморском крае на базе ДВФУ откроются филиалы МГИМО, НИУ ВШЭ и Университета ИТМО.

Как сообщает «Российская газета», в Хабаровском крае одновременно появятся филиалы Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, (направления «химическая технология» и «нефтегазовое дело», МАИ (самолето- и вертолетостроение), Университета ИТМО (программная инженерия, информационная безопасность) и РГПУ имени Герцена (педагогическое образование).

Студенты будут учиться по целевому набору, то есть самым востребованным в регионе профессиям. Перспективные направления – электро- и теплоэнергетика, машиностроение, химические технологии, горное и нефтегазовое дело, международные отношения, зарубежное регионоведение, информационная безопасность и многие другие.

После окончания учебы студенты-целевики должны устроиться работать на местные предприятия. Какие конкретно, пока обсуждается: Минвостокразвития проведет расчет, какие кадры и в каком количестве понадобятся на Дальнем Востоке. И только тогда начнется заключение договоров о целевом обучении.