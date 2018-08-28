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28августа
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сегодня, 09:18 17

Шесть ведущих российских вузов откроют свои филиалы на Дальнем Востоке

Шесть ведущих российских вузов откроют свои филиалы на Дальнем Востоке
Фото: rg.ru

В рамках программы по подготовке кадров для регионов Дальневосточного федерального округа шесть ведущих российских вузов откроют свои филиалы на Дальнем Востоке. В Амурской области базой станет Амурский госуниверситет: в вузе откроют филиалы МАИ и РГУ нефти и газа имени Губкина.

Филиалы в дальневосточных вузах должны заработать до 2025 года. Их создадут на базе местных вузов-партнеров. В Амурской области это Амурский госуниверситет: к нему «придут» филиалы МАИ и РГУ нефти и газа имени Губкина. В Хабаровском крае такими ключевыми партнерами станут Тихоокеанский госуниверситет и Комсомольский-на-Амуре госуниверситет. В Сахалинской области – Сахалинский госуниверситет, вуз-партнер РГУ нефти и газа имени Губкина. По такому же принципу построят работу в Якутии: туда «придут» НИУ ВШЭ и Университет ИТМО. В Приморском крае на базе ДВФУ откроются филиалы МГИМО, НИУ ВШЭ и Университета ИТМО.

Как сообщает «Российская газета», в Хабаровском крае одновременно появятся филиалы Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, (направления «химическая технология» и «нефтегазовое дело», МАИ (самолето- и вертолетостроение), Университета ИТМО (программная инженерия, информационная безопасность) и РГПУ имени Герцена (педагогическое образование).

Студенты будут учиться по целевому набору, то есть самым востребованным в регионе профессиям. Перспективные направления – электро- и теплоэнергетика, машиностроение, химические технологии, горное и нефтегазовое дело, международные отношения, зарубежное регионоведение, информационная безопасность и многие другие.

После окончания учебы студенты-целевики должны устроиться работать на местные предприятия. Какие конкретно, пока обсуждается: Минвостокразвития проведет расчет, какие кадры и в каком количестве понадобятся на Дальнем Востоке. И только тогда начнется заключение договоров о целевом обучении.

Просмотров всего: 1385

#вузы #образование


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    и все места будут платнымии- лекции будут вести местные не подготовленные преподаватели-МАП мы уже проходили

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    Не знаю, что вы там уже проходили, а у нас в МАПе работали лучшие преподаватели амурских вузов и практикующие юристы, судьи, следователи.

    А вообще очень отрадно, что на Дальний Восток приходят центральные вузы. Давно пора было это сделать!

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    то то МАП прикрыли-всё на взятках было

  • С Глазами Цвета Счастья

    С Глазами Цвета Счастья
    2 часа назад

    А АМГУ чем лучше?! Там скоро свой жд-тупик прокладывать начнут и взятки вагонами доставлять!!! Все одинаково хороши

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    2 часа назад

    S kak $

    Не знаю, что вы там уже проходили, а у нас в МАПе работали лучшие преподаватели амурских вузов и практикующие юристы, судьи, следователи.

    А вообще очень отрадно, что на Дальний Восток приходят центральные вузы. Давно пора было это сделать!



    Лучшие ..... то то там все 2е "вышки" бежали получать, когда на эту тему бум был)

    от хорошести наверн.

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    с дипломом АМГУ и на работу не берут

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Братеев1

    с дипломом АМГУ и на работу не берут



    Предпочитают МАПовцев? )))

    А новость очень хорошая, видимо Андрей Долиевич в действии ))

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    открытие новых вузов это хорошо, только толку от них если преподы наши будут...это же тупик

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Алёна москвичи на наши зарплату не поедут

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Куда же выпускники МАИ смогут устроиться в Амурской области?

  • Лаконика

    Лаконика
    2 часа назад

    Мартовская Зима

    Куда же выпускники МАИ смогут устроиться в Амурской области?



    Они смогут построить самолет и улететь

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    не, ну можно еще в Серышево поехать, если прям совсем беда-печаль

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Мартовская Зима

    Куда же выпускники МАИ смогут устроиться в Амурской области?



    на космодром

  • OVOD

    OVOD
    1 час назад

    В 2025 году. А что не в 2045?

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    OVOD

    В 2025 году. А что не в 2045?



    Время передумать оставляют, а к 2045 тут может учить некого будет, все разбегутся с ДВ.

  • Врангель

    Врангель
    51 минута назад

    Noir

    OVOD

    В 2025 году. А что не в 2045?



    Время передумать оставляют, а к 2045 тут может учить некого будет, все разбегутся с ДВ.



    У нас из 30 выпускников в этом году половина точно уехала.



  • Noir

    Noir
    39 минут назад

    Врангель

    Noir

    OVOD

    В 2025 году. А что не в 2045?



    Время передумать оставляют, а к 2045 тут может учить некого будет, все разбегутся с ДВ.



    У нас из 30 выпускников в этом году половина точно уехала.



    Из 27 человек одноклассников выпуска 2000 года в Благовещенске осталось 8 человек, т.е. за 18 лет уехало на запад и заграницу на пмж около 70%. Вот Вам и статистика.

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