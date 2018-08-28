Свидетели смогут сразу отправить фото с нарушением в ГИБДД: обзор прессы

Фото: tavto.ru

Наталья Поклонская ждет ребенка; владельцев обяжут регистрировать дроны; в Подмосковье обнаружена и уничтожена ухоженная плантация конопли в 6 гектаров. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

«Российская газета» сообщает о видоизменении водительских прав и свидетельств о регистрации ТС. В них вживят чипы, а сами документы будут изготовлены из пластика, чем сейчас никого не удивишь. Подробности о том, что будет изображено на правах, посмотрите сами, я лишь сообщу, что в них заложат всю информацию о владельце, включая толерантность к алкоголю, кредитный рейтинг и уровень моральной устойчивости.

О новых правах пишут еще в «Собеседнике» и «Известиях».

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И еще один материал, который будет интересен автолюбителям. В Госдуме вот-вот примут закон, позволяющий в упрощенном виде привлекать нарушителей ПДД к ответственности – достаточно попасть в объектив смартфона. Сейчас разрабатывается смартфонное приложение, позволяющее свидетелям моментально отправить картинку с действиями нарушителя в ГАИ.

Вам статья

А еще пишут об обязательной регистрации дронов. В противном случае – крупный штраф. Но не это самое интересное (хотя – для кого как).

Самое – о том, что в Подмосковье обнаружена и уничтожена плантация дикой конопли. Целых 6 гектаров! Почему конопля названа дикой, не пойму: поле было любовно возделано, ухожено, без сорняков и божьей коровки. Не исключено, что разыскиваемый ныне хозяин поля по старым технологиям планировал выжимать конопляное масло и ткать льняное полотно. Но тут в дело вмешались наркополицейские.

Напишут же такое

Далее у нас «Комсомольская правда», рассказывающая о том, что Наталья Поклонская – ревнитель моральных устоев – ждет ребенка. Казалось бы, только вчера вышла замуж, а вот уже и… Ну и дай бог ей ребеночка здорового и умного. Я вот только беспокоюсь, кто ж во время ее декретного отпуска будет моральные устои населения охранять от поползновения режиссеров всяких развратных.

А еще рассказывают о трех девушках, которые хотят служить в армии, но не на бумажных должностях, а на самых боевых. Они хотят быть танкистами, а их не пускают. И сдается мне, правильно: даже в самом современном танке нет места для цветочков, кастрюлек и веревок для бельишка.

На посошок

«Амурская правда» рассказала о нападении медведя на жителя Свободненского района. Заприметив хищника, парень полез на дерево, но зверь оказался проворнее и успел зацепить жертву лапой. От ужаса несчастный потерял сознание и упал на землю. Увидев практически бездыханное тело, медведь проявил человеколюбие и ушел к себе в чащу.

А первая полоса главной газеты области посвящена безвременно ушедшей Варваре Сияновой, корреспонденту «Амурки». Узнаете – помимо прочего,­ – что Варвара за свою творческую жизнь успела побывать в командировках абсолютно во всех районах области.

Прощание с замечательным журналистом пройдет сегодня.