Жительница Свободного обматерила чужих детей и получила штраф

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В Свободном суд по требованию прокурора оштрафовал горожанку. Как сообщает прокуратура Амурской области, у детей произошел конфликт с женщиной, после чего она высказала в их адрес оскорбления в неприличной форме.

В чем именно заключался конфликт, а также сколько лет оскорбленным, ведомство не сообщает. Однако известно, что родители несовершеннолетних обратились в прокуратуру. «В ходе проверки факт оскорбления, выраженный в неприличной форме, связанный с негативной характеристикой, нашел свое подтверждение показаниями свидетелей и признанием вины лица», – информирует официальный источник.

В отношении женщины прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженного в неприличной форме». 27 августа мировой судья признал несдержанную горожанку виновной в совершении двух административных правонарушений и назначил ей наказание в виде штрафа по 1 000 рублей за каждое правонарушение.