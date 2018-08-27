Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27августа
Предыдущая новость
сегодня, 20:38 4

Жительница Свободного обматерила чужих детей и получила штраф

Жительница Свободного обматерила чужих детей и получила штраф
Фото: www.ufa.kp.ru

В Свободном суд по требованию прокурора оштрафовал горожанку. Как сообщает прокуратура Амурской области, у детей произошел конфликт с женщиной, после чего она высказала в их адрес оскорбления в неприличной форме.

В чем именно заключался конфликт, а также сколько лет оскорбленным, ведомство не сообщает. Однако известно, что родители несовершеннолетних обратились в прокуратуру. «В ходе проверки факт оскорбления, выраженный в неприличной форме, связанный с негативной характеристикой, нашел свое подтверждение показаниями свидетелей и признанием вины лица», – информирует официальный источник.

В отношении женщины прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженного в неприличной форме». 27 августа мировой судья признал несдержанную горожанку виновной в совершении двух административных правонарушений и назначил ей наказание в виде штрафа по 1 000 рублей за каждое правонарушение.

Просмотров всего: 567

#дети #происшествия #Свободный #суды


Происшествия 6

У амурчанина изъяли около 800 кустов мака (видео)
Спорт

Около 300 благовещенских спортсменов провели тренировки на набережной Амура (фото)
Происшествия

Благовещенский водитель, сбивший 73-летнюю женщину, отправится в колонию-поселение
Общество

Образовательные учреждения Белогорска готовы к новому учебному году

сегодня, 17:12
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Детки так матерятся, что уши в трубочку сворачиваются. Теперь им такую волю дали, что держитесь.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Вот точно, на озеро ездили в Игнатьево, так сельские детки, мал мала меньше только на матерном и разговаривали, из приличных слов были только союзы и предлоги, на замечания вообще не реагировали.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Прямо, как городские.

  • vasminov

    vasminov
    4 минуты назад

    Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тpенaжерку и не сидя на изнурительных диетах,пoвеpьте этo сaмый инновациoнный спoсoб. вот мoй pезультaт за две недели! --- https://nnna.ru/mblog

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь